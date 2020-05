Schnäppchen KW 22/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC Switch XOne iOS Android

Wie üblich präsentieren wir euch zum Wochenende wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Diese Woche gibt es im Epic Games Store Borderlands - The Handsome Collection zum kostenlosen Download. Die Sammlung enthält Borderlands 2 (im GG-Test mit Note 8.5) sowie Borderlands - The Pre-Sequel (im GG-Test mit Note 8.0) inklusive aller zugehörigen Download-Inhalte.

Wer schon immer einmal Googles Streamingdienst Stadia ausprobieren wollte, sollte die Möglichkeit jetzt nutzen. Nur noch bis zum 2. Juni könnt ihr euch das kostenlose zweimonatige Pro-Abo sichern (Kündigung nicht vergessen), danach wird der Testzeitraum wieder auf einen Monat reduziert. Mit dem Abo erhaltet ihr unter anderem sofort kostenlosen Zugriff auf Zombie Army 4 - Dead War (im GG-Test mit Note 8.0), Destiny 2 - The Collection, Gylt oder Grid. Im Juni kommen Little Nightmares, Superhot, Get Packed, Panzer Dragoon Remake und The Elder Scrolls Online hinzu.

Zum Schluss noch ein Tipp für alle Switch-Spieler: Der Publisher Nakana verschenkt die drei kleinen Indietitel Eqqo, Lydia und Soul Searching, falls ihr eines der Spiele, Blazing Beaks oder Mana Spark schon besitzt. Mana Spark könnten einige von euch in ihrer Bibliothek haben, da es Ende des letzten Jahres von QubicGames verschenkt wurde.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Far Cry 5 und Hunt - Showdown).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Cytus 2 : Android / iOS

: Android / iOS The Slimeking's Tower: Android

Aktuell kostenlos spielbar

Assetto Corsa Competizione (PC/Steam) bis 1. Juni (ab 19 Uhr)

(PC/Steam) bis 1. Juni (ab 19 Uhr) Cultist Simulator (PC/Steam) bis 1. Juni

(PC/Steam) bis 1. Juni Darkest Dungeon (PC/Steam) bis 1. Juni

(PC/Steam) bis 1. Juni Dead Age (PC/Steam) bis 1. Juni (ab 19 Uhr)

(PC/Steam) bis 1. Juni (ab 19 Uhr) Far Cry 5 (PC/uPlay) bis 31. Mai

(PC/uPlay) bis 31. Mai Genesis Alpha One (PC/Steam) bis 1. Juni

(PC/Steam) bis 1. Juni Hunt - Showdown (Xbox One/Gold) bis 31. Mai

(Xbox One/Gold) bis 31. Mai Jump Force (Xbox One/Gold) bis 31. Mai

(Xbox One/Gold) bis 31. Mai PixArk (PC/Steam) bis 1. Juni

(PC/Steam) bis 1. Juni Stellaris (Xbox One/Gold) bis 31. Mai

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.