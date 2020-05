Marvel's Avengers: Stream am 24. Juni mit neuem Gameplay

PC XOne PS4 PS5 iOS

Marvel's Avengers ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem das Spiel im Januar 2020 vom Mai in den September des gleichen Jahres verschoben wurde, ist es ziemlich ruhig um Marvel's Avengers geworden. Aus der Community kamen bereits zahlreiche besorgte Stimmen, die eine erneute Verschiebung oder Schlimmeres aufgrund des grassierenden Corona-Virus befürchteten. Mit einem neuen Trailer räumen die Entwickler von Crystal Dynamics nun diese Sorgen aus dem Weg. Laut dem Video bleibt es beim Release am 4. September 2020.

Doch damit nicht genug, in dem Trailer wird außerdem ein Livestream für den 24. Juni 2020 angekündigt. In diesem sollen weitere neue Trailer gezeigt werden, außerdem wird Crystal Dynamics Koop-Gameplay vorführen. Auch Story-Missionen sollen am 24. Juni zu sehen sein.