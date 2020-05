Industria: Shooter in einer parallelen Mauerfall-Dimension angekündigt

PC

Während am 9. November 1989 in Berlin die Grenzen zwischen Ost und West öffnen und sich Tausende Menschen ungläubig auf den Straßen tummeln, ist die junge Nora auf der Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Arbeitskollegen Walter. Von den surrealen Geschehnissen der Gegenwart gerät sie dabei in eine nicht minder surreale Parallelwelt und kommt einer Verschwörung auf die Spur.

Was der deutsche Publisher Headup Games (Trüberbrook) hier mit Industria ankündigt, klingt nicht nur nach David Lynch, sondern orientiert sich auch gewollt an den Werken des Meisters der Mysterien. Ein weiteres Vorbild scheint Half-Life zu sein, denn der Story-Shooter spielt zu einem großen Teil in dem weitläufigen Komplex eines Versuchslabors, das bereits von der Stasi infiltriert wird und in dem nicht alles ist, wie es scheint:

Die Suche nach Walter führt dich tief in das Zentrum der Anlage - mitten ins Herz des Universums, in dem die Zeit still zu stehen scheint. Das dunkle Geheimnis lauert - gut verborgen - hinter dem Vorhang. Am Ende sind es grauenvolle Erkenntnisse und die Fragen nach Verantwortung, die dich immer tiefer in eine fremde, surreale und zugleich vertraute Welt eintauchen lassen.

Industria hinterfragt unsere wissenschaftliche Verantwortung, die Endlichkeit des Universums und wie weit man mit künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen gehen sollte. Ihr trefft daher vor allem auf humanoide Roboter und andere Kreaturen, die von einer künstlichen Intelligenz (weitere Referenzen Portal, System Shock?) gesteuert werden. Zur akustischen Untermalung wird auf einen experimentellen Soundtrack mit Synthesizern, akustischen Instrumenten und melancholischem Gesang gesetzt.

Im kommenden Jahr soll Industria für PC via Steam erscheinen.