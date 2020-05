PM: Eure PS Plus-Spiele für Juni: Star Wars Battlefront II und Call of Duty: WWII (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Adam Michael, Senior Manager of Game Services Content, SIE:

PS Plus-Mitglieder stehen diesen Monat vor einer schwierigen Entscheidung: realistische Action oder SciFi?

Wenn euch der Sinn nach Ersterem steht, lädt Sledgehammer Games euch an die dramatischen Kulissen des Zweiten Weltkriegs ein, wo die Call of Duty-Reihe zu ihren Wurzeln zurückkehrt.

Wenn euch das zweite mehr anspricht, dann schließt euch riesigen Star Wars-Schlachten in drei Epochen an und rebelliert gegen das Imperium oder zerstört den Widerstand in Star Wars Battlefront II. Egal, ob ihr der Held, Bösewicht oder Elite-Soldat sein möchtet, jeder kann seine Star Wars-Kampfphantasie erleben.

Wie auch immer ihr euch entscheidet: Beide Spiele bieten euch explosive storybasierte Kampagnen und aufregende Multiplayer-Modi*, in die ihr euch kopfüber hineinstürzen könnt.

Das erwartet euch:

Star Wars Battlefront II

Stellt euch eurem Schicksal als Luke Skywalker auf Death Star II. Bleibt standhaft in massiven Klonkrieg Konflikten. Führt die Erste Ordnung als Kylo Ren zum Sieg. Rebelliert gegen das Imperium. Zerstört den Widerstand.

Schließt euch der Action an und genießt mehr als 25 Gratis-Updates seit dem Launch – einschließlich Online-Koop, massiven Offline-Kämpfen gegen KI-Feinde in Instant Action und dem Mehrspieler Modus Vorherrschaft. Seid der Held in der ultimativen Star Wars-Kampfphantasie.

Star Wars Battlefront II ist ab Dienstag, den 2. Juni verfügbar.

Call of Duty: WWII

Erlebt in gleich mehrerlei Hinsicht eine Rückkehr in die Vergangenheit und lasst euch mit Call of Duty an den Schauplatz zurückführen, der dieses Blockbuster-Franchise überhaupt erst inspiriert hat. In der packenden Kampagne des Spiels übernehmt ihr eine wichtige Rolle an der Front und besucht in mehreren Missionen, die von wichtigen Momenten des echten Konflikts inspiriert wurden, verschiedene Orte in ganz Europa. Im Multiplayer-Modus* kämpft ihr Seite an Seite und auch gegen andere Spieler.

Und wenn es euch jetzt schon in den Fingern juckt, haben wir gute Nachrichten! Call of Duty: WWII ist jetzt schon verfügbar.

Beide Spiele sind bis Montag, den 6. Juli, verfügbar.

Letzte Chance für die PS Plus-Spiele von Mai

Zur Erinnerung: Noch habt ihr Zeit, die PS Plus-Spiele dieses Monats herunterzuladen. Verwandelt in Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition eine kleine Gemeinde in eine riesige Metropole oder taucht mit Farming Simulator 19 ab ins Farmleben.

Hier erfahrt ihr mehr dazu. Beide Titel sind bis Montag, den 1. Juni, zum Download verfügbar.

*Für den Online-Mehrspielermodus wird eine Internetverbindung und PS Plus-Mitgliedschaft benötigt.

Mit einer 12-monatigen PS Plus-Mitgliedschaft und jährlicher Zahlung spart ihr im Vergleich zu einer monatlichen Mitgliedschaft 44 % und im Vergleich zu einer dreimonatigen Mitgliedschaft 39 %.