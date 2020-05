PM: Geschenkt! Sludge Life jetzt kostenlos im Epic Games Store verfügbar (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

SLUDGE LIFE randaliert im Epic Games Store – und das kostenlos

– Zwei Arschlöcher – zum Preis von keinem –

28. Mai 2020 – Die ausgewiesenen Katzen-Freunde Terri Vellmann & Doseone (HIGH HELL) und die Burger-Liebhaber von Devolver Digital haben heute gemeinsam bekanntgegeben, dass ihr wunderschöner Ausdrucks-Simulator SLUDGE LIFE exklusiv im Epic Games Store zur Verfügung steht. Und das sogar KOSTENLOS. Da darf man schon mal kurz die Feststelltaste gedrückt halten. Fashionistas und Fans von hochwertigen Boutique-Sammlerstücken können ihre Liebe zum Kapitalismus auf shopsludgelife.com zum Ausdruck bringen, wo sie Aufnäher, Hemden, Aschenbecher und Anstecknadeln finden, um ihre Einkaufsbedürfnisse nachhaltig zu befriedigen.

Spieler durchstreifen in der Rolle des aufstrebenden Taggers GHOST eine winzige Insel, die sich auf einem schlammigen Planeten befindet. Die Hauptfigur ist ein gewitzter Bandit, der seinen Anspruch unter der Graffiti-Elite geltend machen will. Man durchquert die von Unternehmen gebrandmarkte Landschaft, schließt sich mit anderen Taggern zusammen und stiehlt unterwegs Schrott und Herzen gleichermaßen. So wird man zum König der Insel und markiert jeden.

Offizieller SLUDGE LIFE Soundtrack:

BandCamp: https://doseone.bandcamp.com/album/sludge-life-original-soundtrack

Spotify: https://open.spotify.com/album/2qBk1EuehJMio9ILRhTF6n

iTunes: https://music.apple.com/us/album/sludge-life-original-score/1501125076

BESONDERHEITEN

Außerdem erscheint noch eine Fassung von SLUDGE LIFE für die Nintendo Switch – weitere Infos dazu folgen.

Schaut zudem auf shopsludgelife.com vorbei, um ein paar schlammige Threads zu durchstöbern, knallt euch BIG MUD’s Bubble Up-Single auf Bandcamp direkt ins Hirn und folgt @devolverdigital für ein geiles Twitter-Erlebnis.