Aeronautica Imperialis - Flight Command ab sofort erhältlich

PC

Mit Aeronautica Imperialis - Flight Command hat Entwickler Binary Planets kürzlich ein neues Rundentaktik-Spiel auf Basis der Warhammer 40.000-Lizenz veröffentlicht. Erhältlich ist das Spiel aktuell exklusiv für Windows-PC auf Steam oder bei Green Man Gaming (GG-Partnerlink), da die Betreiber des Shops auch als Publisher fungieren.

Der Name deutet es bereits diskret an, in Aeronautica Imperialis - Flight Command werdet ihr hauptsächlich mit fliegenden Einheiten in die Schlacht ziehen. Entweder als Imperial-Navy-Squad oder als Ork-AirWaaagh-Skwad. In der Kampagne baut ihr euch euer eigenes Geschwader auf und levelt die Fähigkeiten eurer Piloten auf und verpasst ihnen durch Upgrades bessere Werte. Natürlich müsst ihr als Anführer einer Lufttruppe im Kampf auch auf die Höhe eurer Flieger achten, könnt komplette Flugrouten festlegen und müsst euch gut überlegen, welche Waffensysteme ihr ausrüstet. Einen ersten Eindruck des Titels könnt ihr euch im unten eingebundenen Launch-Trailer verschaffen.