The Last of Us - Part 2: 25 Minuten Gameplay mit neuen Infos

PS4 PS5

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

In einer fast 25-minütigen Ausgabe von State of Play stellte Writer und Game Director Neil Druckmann neue Details zu Gameplay und Story von Naughty Dogs The Last of Us - Part 2 vor.

Die wichtigsten Infos in Kürze: Die Story setzt etliche Jahre nach dem Vorgänger ein. Joel und Ellie haben sich in der Kommune Jackson niedergelassen. Nach einem traumatisierenden Erlebnis zu Beginn der Handlung werdet ihr jedoch als 19-jährige Ellie wieder in die gefährliche Außenwelt gehen, um Rache zu üben.

Die Spielwelt wird euch durch neue Gebiete zu verschiedenen Jahreszeiten führen. Ein großer Teil des Spiels ist im verwüsteten Seattle angesiedelt. Die Innen- und Außenareale von The Last of Us - Part 2 sind weitläufiger als im Erstling, ihr werdet auch Boote und Pferde benutzen, um größere Distanzen zu überwinden. Alle kann springen und klettern und Seile nutzen, um die Umgebung ausführlich zu erkunden.

Als Feinde im Spiel stoßt ihr natürlich auf die Clicker-Pilzmutanten, die in neuen Variationen auftauchen. Dazu gibt es die menschlichen Fraktionen der militanten Washington Liberation Front und der fanatischen Scars. Im Kampf nutzt Ellie am besten ihre Agilität, um Angriffen von Nahkämpfern auszuweichen. Sieht sie sich zu vielen Feinden gegenüber, kann sie jederzeit fliehen. Feindliche Hunde folgen jedoch ihrer Spur. Ihr könnt aber auch Gruppen der Feinde aufeinanderhetzen.

Das mobile Crafting von Verbandszeug und anderen Items kehrt wieder zurück. Dazu findet ihr nun einzelne Waffenkomponenten in der Welt, mit denen ihr eure Schießprügel an Werkbänken aufmotzt. Nach dem Überblick zu den Features seht ihr am Ende rund 8 Minuten unkommentiertes Gameplay. The Last of Us - Part 2 erscheint am 19. Juni 2020.