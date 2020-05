PC Switch XOne PS4

Auf den Highways seid ihr etwas schneller unterwegs. Die Minimap sorgt für Überblick. Oben rechts stehen die aktuellen Aufgaben, die teils Alternativen sind.

Packende Atmosphäre

Um Pakete aufzunehmen und zu liefern seid ihr auch immer wieder zu Fuß unterwegs.

Story und Pacing

Euer ebenfalls pimpbares Appartment ist klein, hat aber einen Balkon!

Parken könnt ihr nur auf Parkplätzen, die euch jeweils einen begehbaren Abschnitt eröffnen.

Fazit

Story-Adventure für PC, PS4, Xbox One und Switch

Einzelspieler

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Atmosphärisch dichtes Cyberpunk-Erlebnis.

In, einem Story-Adventure des deutschen Indie-Studios Ion Lands, übernehmt ihr die Rolle von Rania. Eigentlich vom Land kommend, treiben euch finanzielle Sorgen in die Megastadt Nivalis mit ihren kilometerhohen Häusern. Um Geld zu verdienen, startet ihr als Fahrerin für die zwielichtige und namensgebende Kurierfirma Cloudpunk. Kann das gutgehen? Ich habe mich für diesen Check mit der englischen Sprachausgabe und mit der optionalen Gamepad-Steuerung nach Nivalis gewagt.In Cloudpunk seid ihr entweder mit eurem fliegenden Fahrzeug oder zu Fuß unterwegs. Es gibt vor allem auf den Hauptstraßen reichlich Verkehr. In den Laufabschnitten gibt es neben Passanten auch Händler und andere NPC. Die Hoova genannten Fahrzeuge können sich immer in einem bestimmten vertikalen Abschnitt der Stadt frei bewegen. Für höhere oder tiefere Bereiche sind eine Freigabe und eine Liftfahrt nötig. Die ziemlich großen Stadtteile sind mit Schnelltunneln verbunden, beim Wechsel gibt es einen kurzen Ladeschirm. Schön: Dialoge laufen danach weiter. Die Steuerung mit dem Gamepad geht leicht von der Hand.Gleich zu Beginn war mir eines klar: Cloudpunk ist extrem atmosphärisch und ich habe wirklich das Gefühl, mich in einer dystopischen Cyberpunk-Stadt zu bewegen. Der Pixellook ist angenehm detailliert, die Stadt ist akustisch lebendig, die typischen Neonfarben fehlen nicht, es gibt viele Schilder, auch Werbung. Dazu könnt ihr einige liebevolle Details entdecken. Sahnehäubchen sind die Werbedurchsagen und Ansagen der herrschenden Corporation. Auch der Soundtrack kann sich hören lassen. Mehr Cyberpunk-Feeling geht kaum.Eure Aufgabe ist es natürlich, Pakete zu liefern und möglichst keine Fragen zu stellen. Dialoge gibt es aber auch, vor allem mit der Funkzentrale, die euch eure Aufträge gibt, eurer Nachbarin, Händlern oder ansprechbaren NPC. Die erkennt ihr, weil sie einen Namen über dem Kopf haben. Sie geben euch kleine Nebenmissionen und ihr lernt etwas über sie und die Welt kennen. Teils trefft ihr sie im Spielverlauf auch wieder. Zu den wichtigen Protagonisten gehören auch ein Gangsterboss und die mysteriöse Cora. Außerdem scheint die KI in der Stadt verrückt zu spielen.Euer wichtigster Begleiter ist die mit euch befreundete KI Camus. Sie war zuvor in einem Hundekörper verstaut, jetzt konntet ihr sie in euer Fahrzeug stecken. Während ihr also durch die Stadt tuckert um Pakete zu liefern, auch mal zu tanken oder euer Fahrzeug zu reparieren, gibt es immer wieder Dialoge, die euch die Spielwelt und ihre Geschichte weiter öffnen. Meistens mit eurer KI oder der Funkzentrale. Das hat mich anerinnert. Es gibt zwar auch mal ruhige Phasen, aber das Pacing gelingt sehr gut und Langeweile kam bei mir nie auf. Die Dialoge sind mal spannend, mal witzig, aber auch mal traurig.Die zu transportierende Ware holt ihr entweder in der Zentrale oder vor Ort ab. Dort, wie auch am Zielort, müsst ihr euer Fahrzeug verlassen und seid in einer Third-Person-Perspektive mit automatisch umschaltenden Kameraperspektiven unterwegs. Das ist auch der Moment, in dem ihr mit NPC quatscht oder euch ein neues Outfit kauft. Um ein Paket abzuliefern, müsst ihr manchmal noch kurz den Weg suchen, einen Lift nehmen oder einen Türsteher mit Drogen bestechen, damit er euch vorbeilässt.Besonders gelungen finde ich, dass euch das Spiel immer wieder verschiedene Optionen anbietet, die auch Konsequenzen haben. Wollt ihr etwa von einem Kunden erhaltene Gegenstände eurem Arbeitgeber melden, weil die Rechnung noch offen war, oder sie doch lieber wie gewünscht an seine Eltern schicken?Cloudpunk ist ein Story-Adventure mit sehr dichter Cyberpunk-Atmosphäre. In meinen bislang knapp fünf Stunden, die Spielzeit soll insgesamt bei rund zehn Stunden liegen, kam kein Leerlauf auf. Ich bin ständig in Dialogen und lerne mehr über die Spielwelt, treffe Entscheidungen, sammle optionale Items in der Welt und fliege und laufe durch die Gegend. Mein Hoova habe ich auch schon gepimpt. Da ich auch mal andere Fahrzeuge touchiere, war ich aber nicht nur zum Tuning in der Werkstatt. Coudpunk glänzt mit einer packenden Spielwelt aber auch Story, die sich immer weiter entfaltet. Ich freue mich, die Geschichte von Rania bis zum Ende zu erleben. Wenn ihr Lust auf ein Story-Adventure mit tollem Cyberpunk-Setting habt, solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. Mein englischsprachiges "Let's Try"-Video könnt ihr euch direkt unter diesem Check anschauen. Demnächst soll übrigens noch eine First-Person-Perspektive nachgereicht werden