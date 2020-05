PM: Project xCloud: Spiele diese fünf neuen Titel in der Preview (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits seit dem ersten Tag verfolgen wir mit Project xCloud die Vision, Gamern weltweit das Eintauchen in ihre Lieblingsspiele zu ermöglichen – gemeinsam mit Freunden und Familie, flexibel und unabhängig von Zeit oder Ort. Mit Project xCloud streamst Du Dein nächstes Spiel direkt aus der Cloud und spielst es auf Deinem Android-Smartphone oder Tablet ohne aufwendigen Download. Einige Hits wie Devil May Cry 5, Gears 5 oder Forza Horizon sind bereits jetzt Teil der Cloud und weitere werden folgen!

Project xCloud hat sich seit dem Launch der Preview im vergangenen Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Mitglieder können nun noch flexibler entscheiden, wann und wie sie spielen möchten – und genau darum geht es. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders, Dir heute fünf neue Spieletitel vorzustellen, die ab sofort in der Project xCloud Preview für Android-Geräte verfügbar sind:

In der langerwarteten Fortsetzung von Ori and the Blind Forest nimmt der kleine Waldgeist Ori einmal mehr seinen ganzen Mut zusammen. Die putzige Baby-Eule Ku ist in einer ihrer ersten Flugstunden über einem finsteren Wald abgestürzt und nur Du kannst sie vor den zwielichtigen Kreaturen des Waldes retten. In der Rolle des tapferen Ori stellst Du Dich fesselnden Abenteuern, in denen sowohl Freunde als auch Feinde auf Dich warten. Untermalt wird die herzergreifende Geschichte von einem atmosphärischen Soundtrack, der von einem renommierten Orchester eingespielt wurden.

Im explosiven Finale der Batman: Arkham-Trilogie kehrt Scarecrow zurück, wodurch die Liste gefährlicher Superschurken noch länger wird. Pinguin, Two-Face oder Harley Quinn – sie alle halten Gotham City in Atem und nur Batman kann jetzt noch helfen. Im dritten Teil der Saga steuerst Du erstmals Rocksteady’s legendäres Batmobil durch die Straßenschluchten der Großstadt. Dem ultimativen Batman-Erlebnis steht also nichts mehr im Weg.

Du reist 25 Jahre in die Zukunft und noch immer steht die epische Mortal Kombat-Saga über allem: Legendäre Helden wie Scorpion und Sub-Zero treffen auf eine neue Generation von Kämpfern wie Cassie Cage und Jacqui Brigss. Jeder Charakter ist in drei verschiedenen Variationen spielbar, sodass Du die Figur ganz nach Deinem Geschmack entwickelst. Kreiere ein unbesiegbares Team, mit dem Du jeden Gegner in die Knie zwingst!

Batman schließt sich mit den Superhelden des DC-Universums zusammen, um zu verhindern, dass Brainiac die Erde vom Weltraum aus zerstört. Durch die Macht der Laternen-Ringe schrumpft er ganze Planeten für seine Miniatursammlung. Tue Dich mit den größten Superhelden und hinterhältigen Schurken zusammen, schnappe Brainiac die mächtigen Laternen-Ringe vor der Nase weg und verhindere das Schlimmste.

In der Welt von Pillars of Eternity bestimmen die Entscheidungen, die Du triffst und die Wege, die Du gehst, über Dein Schicksal. Die Pillars of Eternity: Complete Edition für Xbox One enthält alle Inhalte der PC-Version, einschließlich aller DLCs und Erweiterungen. Tauche in eine fantastische Welt ein, die von taktischen Kämpfen und fesselnden Geschichten geprägt ist. Du erstellst einen Charakter nach Deinen Vorstellungen und entscheidest dabei über Rasse, Klasse und die persönlichen Hintergründe Deines Helden. Aber aufgepasst: Die Wahl beeinflusst automatisch auch Dein Schicksal in diesem riesengroßen, unerforschten Universum … Gamer auf der ganzen Welt lieben die Spiele der Xbox One. Und jetzt bringt Project xCloud diese Inhalte auch auf Smartphones und das Tablet. Du willst auch Teil der Cloud werden? Dann registriere Dich jetzt hier und spiele Dein nächstes Spiel mobil via Project xCloud.