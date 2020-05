The Mighty Eighth: Microprose kündigt (VR-)Bombersimulation an

PC

Das Studio-Urgestein Microprose hat mit The Mighty Eighth eine neue Flugsimulation angekündigt, in dem ihr den Luftraum über Deutschland zur Zeit des zweiten Weltkriegs unsicher macht. Erscheinen soll der Titel für diverse VR-System, welche Brillen konkret bedient werden gab das Studio noch nicht bekannt. Allerdings könnt ihr den Titel auch ohne Virtualy-Reality-Hardware spielen.

Der Name deutet es bereits an (die Eighth Air Force ist eine real existierende amerikanische Luftflotte), in The Mighthy Eigth werdet ihr im Trupp fliegen können. Mit neun anderen Spielern oder KI-Mitstreitern fliegt ihr entweder im B-17-Bomber oder dem verwandten B-24-Liberator-Bomber. Euer Ziel lautet laut dem aktuellen Text auf der Homepage lediglich, dass ihr zusammenarbeiten sollt um zu überleben. Einen Release-Termin für The Mighty Eighth gibt es noch nicht.