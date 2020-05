Samurai Showdown Neogeo Collection: Im Juni gratis im Epic Store

PC Switch XOne PS4

Samurai Shodown (1993) ab 99,99 € bei Amazon.de kaufen.

Kürzlich haben Entwickler Digital Eclipse und Publisher SNK die Samurai Shodown Neogeo Collection angekündigt. Diese bietet geneigten Prügelspiel-Fans insgesamt sieben Titel zum Preis von 39,99 US-Dollar. Erscheinen soll sie bereits am 11. Juni 2020, zunächst exklusiv auf PC im Epic Games Store. Und um die Spieler gleich richtig zum Prügeln zu animieren, wird die Sammlung bis zum 18. Juni 2020 komplett kostenfrei in dem Shop erhältlich sein.

Nach der einwöchigen Epic-Exklusivität wird die Samurai Shodown Neogeo Collection am 18. Juni 2020 auch auf Steam erscheinen, am 28. Juli 2020 folgen die PS4- und Switch-Fassungen. Von einer Xbox-Umsetzung ist auf der offiziellen Homepage aktuell keine Rede, auf Twitter bestätigte Mike Mika, Studio Head bei Digital Eclipse, diese auf eine Nachfrage hin aber. Seitens des Publishers SNK fehlt allerdings noch eine Bestätigung für Microsofts Konsole. Die Konsolenversionen werden zunächst nur in digitaler Form erscheinen, Retail-Fassungen sollen später folgen.

Nachfolgend findet ihr alle Spiele, die in der Samurai Showdown Neogeo Collection enthalten sind:

Samurai Shodown

Samurai Shodown 2

Samurai Shodown 3

Samurai Shodown 4 - Amakusa's Revenge

Samurai Shodown 5

Samurai Shodown 5 Special

Samurai Shodown 5 Perfect (bisher unveröffentlicht)

Alle Titel werden mit einem Online-Multiplayer-Modus daherkommen, gepflegtem Kräftemessen steht also nichts im Weg. Laut Homepage ist der Online-Modus allerdings den englischsprachigen Fassungen der Titel vorenthalten. Im Museum könnt ihr euch zudem zahlreiche Entwicklungsdokumente wie Artworks, Design-Dokumenten und sogar Video-Interviews, die während der Entstehungsphase der Titel aufgenommen wurden, ansehen. In Sachen Musik werden euch satte 200 Stücke geliefert, die aus sechs der sieben enthaltenen Spiele stammen.