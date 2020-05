Summer-Sale bei GOG.com mit bis zu 95 Prozent Rabatt gestartet

PC XOne PS4

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder, auch der Summer Sale von GOG.com ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ab sofort habt ihr bis zum 15. Juni 2020 die Chance, über 3.000 Spiele zum rabattierten Preis abzugreifen. Genau genommen ist von bis zu 95 Prozent Nachlass die Rede. Zudem gibt es zwei Neuzugänge auf der DRM-freien Plattform: Metro Exodus und Prey (GG-Partnerlinks). Außerdem bietet der Shop kostenlose Demos zu zwei Titeln an, die noch in diesem Jahr erscheinen werden: Desperados 3 und Destroy all Humans!

Neben diesen Neuzugängen findet ihr nachfolgend ein Auswahl an Spielen, die sich unserer Meinung nach ganz besonders lohnen. Alle Verlinkungen sind GG-Partnerlinks, ihr zahlt also nichts extra, GamersGlobal freut sich aber über ein kleines Zubrot.

Zusätzlich zu den Einzelangeboten könnt ihr bei den Paketen noch weiter sparen. Wenn ihr mehrere Titel des gleichen Herstellers erwerbt, dann dürft ihr euch über zusätzlich fünf Prozent (ab drei Spielen), beziehungsweise zehn Prozent (ab fünf Spielen) Nachlass freuen. Auch Titel, die sich bereits in eurer GOG-Bibliothek befinden zählen. Konkret gilt das für die Titel der folgenden Hersteller, beziehungsweise Publisher: