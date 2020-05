PM: Mit der Xbox Family Settings App (Preview) haben Eltern das Spielverhalten ihrer Kinder noch besser im Blick (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sicheres Gaming ist für Xbox von größter Wichtigkeit. Daher arbeiten wir kontinuierlich an sinnvollen Familieneinstellungen, mit denen Eltern auf einfachem Wege das Spielverhalten ihrer Kinder regulieren können – abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse und in Balance zu anderen Hobbies. Die Xbox Family Settings bieten mehr als 20 einfache Tools, mit denen Eltern Bildschirmzeiten einstellen, Inhaltsfilter festlegen und die Kontakte im Blick haben, mit denen ihr Kind spielt.

Auf diesem Wege finden Familien flexible sowie individuelle Lösungen für ein ausgewogenes Spielverhalten. Die neue Xbox Family Settings App für Smartphones ermöglicht jetzt auch mobilen Zugriff auf Familieneinstellungen und ist ab sofort als Preview auf Android und iOS erhältlich. So behalten Eltern auch von unterwegs immer den Überblick. Weitere Details gibt es hier.

Mit der Xbox Family Settings App (Preview) verwalten Eltern und Erziehungsberechtigte die Spiele ihrer Kinder auf Xbox One flexibel über ihr Smartphone. Die App bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit zum Erstellen von Kinderkonten und zum Anpassen der Familieneinstellungen. So wird sichergestellt, dass Kinder auf ihrer Xbox-Konsole nur Zugang zu Spielen haben, die Eltern für geeignet halten.

Die Xbox Family Settings App (Preview) enthält hilfreiche Funktionen wie:

Mit der neuen App können Erziehungsberechtigte in Echtzeit Anpassungen der Spielzeit vornehmen, beispielsweise wenn das Kind noch ein paar Minuten länger zocken möchte. Neu in der App ist außerdem eine spezielle Funktion, die den Zugang zum Minecraft-Multiplayer, der für Kinder ab 10 Jahren empfohlen wird, einfach aktiviert und wieder deaktiviert.

Gerade Eltern jüngerer Kinder wollen ihren Schützlingen gelegentlich ein Online-Spiel mit ihren Freunden ermöglichen, diese Option aber nicht dauerhaft aktiv halten. In der App werden Online-Matches also schnell und bequem freigeschaltet. Basierend auf dem eingehenden Feedback folgen in Zukunft ähnliche Funktionen für andere Spiele.

Sobald die App später in diesem Jahr einem breiten Publikum zur Verfügung steht, können Eltern die Freundesliste ihres Kindes einsehen und organisieren. So werden Eltern über neue Freundschaftsanfragen ihrer Kinder in der App benachrichtigt und können diese direkt genehmigen oder ablehnen.

In Zeiten von COVID-19 stehen besonders Familien vor neuen Herausforderungen. Kinder können nicht ohne Weiteres in die Schule oder zum Spielen mit Freunden nach draußen – gleichzeitig arbeiten die Eltern im Home Office. Viele Familien entwickeln jetzt eine neue Form von Normalität und passen auch die Spielzeiten ihrer Kinder an die aktuelle Lage an.

Mit der Xbox Family Settings App (Preview) können Spielzeiten schnell und unkompliziert gelockert oder ein neuer Plan erarbeitet werden, der die Balance zwischen Spielzeit und Lernzeit zu Hause regelt. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten bietet Gaming die Möglichkeit, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und die Zeit häuslicher Isolation mit spaßigen Aktivitäten zu füllen. Dank der App können Familien einfach und individuell genau die Spielzeiten und Abläufe einstellen, die für sie am besten passen.

Die Xbox Family Settings App ist ab sofort für alle Android-Nutzer und die ersten 10.000 Nutzer auf iOS als Preview verfügbar. Für einen Download der Preview besuche die entsprechenden Seiten für Android oder für iOS und folge den Anweisungen schrittweise, um die App auf Deinem Smartphone aufzusetzen.

Um die App zukünftig noch weiter zu verbessern und mehr Familien zugänglich zu machen, ist das konstruktive Feedback der Nutzer ein Muss. Basierend auf dem eingehenden Feedback werden Anpassungen vorgenommen und neue Funktionen ergänzt. Also zögere nicht, teile Lob, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge und hilf Xbox dabei, Gaming noch sicherer zu machen.

Bleibt gesund und passt aufeinander auf.