League of Legends: eSport-Partien ab Sommer mit Ingame-Werbebannern

Riot Games wird sich über mangelnde Sponsorengelder bei eSport-Events vonvor allem auf dem asiatischen Markt wohl kaum beschweren können. Dennoch will man im elften Jahr des LoL-Bestehens, in dem das MOBA nach wie vor höchst erfolgreich ist, auf zusätzliche Monetarisierung setzen. Für den Start des Summer Split 2020 haben die Entwickler das neue Arenabanner vorgestellt, auf dem Markenlogos und Werbung eingeblendet werden können. Diese Werbebanner sind in der "Kluft der Beschwörer" platziert, jedoch nur für die Zuseher der eSport-Partien sichtbar. Die Spieler selbst sollen von den Logos und Schriftzügen nicht abgelenkt werden.

Riot Games versucht damit, seine „Partner stärker in das Spiel zu integrieren und dadurch die Erfahrung für lokale und regionale Fans zu verbessern.“ Und weiter: „Hierbei handelt es sich um das erste digitale Produkt, [...] das die Zuschauererfahrung rund um den eSport verbessern soll.“ Vor Beginn des neuen Events wollen die Entwickler weitere der sogenannten „digitalen Erfahrungen“ vorstellen. Mit diesem Schritt soll das Wachstum der Ligen und Teams gefördert werden, heißt es in der Mitteilung des Studios. Ingame-Werbung außerhalb von Mobile-Spielen ist bis heute eine Seltenheit in großen Spieleproduktionen. Zuletzt kündigte auch CD Project RED an, dass es in Cyberpunk 2077 Werbetafeln geben werde.