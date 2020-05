PM: Die Aktion „Doppelte Rabatte” startet heute im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation.Blog-Team:

Die Aktion „Doppelte Rabatte” beginnt ab heute im PlayStation Store! Ihr fragt euch: „Was heißt eigentlich doppelte Rabatte?” Das ist eine berechtigte Frage mit einer ziemlich einfachen Antwort. Eine Reihe von PS4-Spielen ist für eine begrenzte Zeit im Angebot. Die prozentuale Ersparnis auf jeden Titel wird für PS Plus-Mitglieder aber noch mal verdoppelt.

Nehmen wir an, ihr wollt euch in die Welt von The Crew 2 (Deluxe Edition) stürzen, euch von einem Stadium voll Fans bei Football PES 2020 (Standard Edition) bejubeln lassen oder in MotoGP 19 mit den weltbesten Bikern im Rennen duellieren.

Auf diese sowie viele andere Titel könnt ihr bis zu 35 % sparen, indem ihr sie bis 00:59 MESZ Uhr am Donnerstag, den 11. Juni im PlayStation Store kauft. PS Plus-Mitglied? Noch besser. Eure prozentuale Ersparnis beträgt bis zu unglaublichen 70 %.

Seht euch die vollständige Liste der Titel im Angebot unten an und schaut im PlayStation Store vorbei, um eure regionalen Rabatte zu erfahren.

Doppelte Rabatte