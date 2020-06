Darauf freut sich die Redaktion im... Juni 2020

Frühsommer in Viruszeiten

Teaser Auch im Juni gibt es neues Futter, spieletechnisch und anderweitig. Wie zu jedem Monatsanfang verraten euch GamersGlobal-Akteure, auf was sie sich persönlich freuen, und was sonst so ansteht.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich werde mirgeben, allein schon wegen(The Office) und natürlich. Allerdings frage ich mich jetzt schon, ob eine Satire-Serie die traurige Realsatire des amtierenden US-Präsidenten übertreffen kann. Wobei sich die Satire gerade zur Tragödie zu wandeln droht. Außerdem hat mir Heinrich befohlen, für die kommende Offtopic-Spieleveteranen-Folgeanzusehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es ist ein wenig blöd zu schreiben, ich wartete auf, da ich es bereits seit einigen Tagen spiele, aber Stand heute bin ich noch nicht durch. Deshalb ist das mein Juni-Spiel. Außerdem habe ich fürs Retro Gamer-Sonderheftetliche Klassiker neu angedaddelt und habe riesige Lust, erneutdurchzuspielen. Und, mal sehen, vielleicht kann mich ja am Freitagbegeistern![SONSTIGES] Der Juni wird im Zeichen unseres Umzugs stehen, über dessen Details ich einige von euch (im Diamant-Call letzte Woche sowie im Platin-Update) bereits näher informiert habe. Natürlich werden wir das im kommenden WoSchCa ebenfalls thematisieren.[FILME/SERIEN] Auch wenn die Serie bei weitem nicht so witzig ist, wie ich sie mir vorgestellt habe, so konnte michdoch gut fesseln. Kein Wunder also, dass Staffel 4 auf meinem Schau-Programm stehen wird, die im Juni an den Start geht. Sonst werde ich die Zeit wohl mal nutzen, um das von vielen Freunden hoch gelobteanzusehen, das ja praktischerweise jetzt auf Netflix zur Verfügung steht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich spare mir hier jegliches Rumge-eiere und falle gleich mit der pilzbefallenen Tür ins Haus. Natürlich steht im Juni außernichts auf dem Plan. Okay, eventuell werde ich mir die Zeit bis dahin ein wenig mitvertreiben, das Anfang des Monats kommt. Ich mochte, ich mochte, ein Lovechild aus den beiden kann eigentlich nur gut sein. Aber wie gesagt, danach geht es den Infizierten an den Kragen.[SONSTIGES] Ende des Monats steht tatsächlich ein großes privates Event an. Ohne groß rumzureden, nach genau 8 Jahren des unverheirateten Lotterlebens werden die Herzensdame und ich uns das Ja-Wort geben. Keine große Feier, dafür hoffentlich eine Woche Urlaub. Die ist vom Timing her zwar dank Büro-Sperenzien etwas schwierig angesiedelt, sollte aber machbar sein. Und ist auch einfach mal nötig.

[FILME/SERIEN] Manchmal passieren innerhalb eines Monats interessante Sachen. Ich gucke momentan fast gar keine Serien. Dafür laufen hier abends gerne mal wieder Filme. Warum? Nun ja, es gibt da eine Person, mit der ich derzeit Social-Distancing-Watching betreibe. Der Clou: Zu kompliziert sollte der Film nicht sein, damit man auch noch per WhatsApp kommentieren kann. Bei The Big Lebowski hat das wunderbar geklappt. Ansonsten freue ich mich über die Doku Schweinsteiger: Memories, die ab 5. Juni bei Amazon Prime läuft (habe nur Angst, denn Regisseur war Til Schweiger). Und dann läuft ab 17. Juni ebenfalls bei Amazon Prime tatsächlich der Oscar-Gewinner Parasite.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Machen wir uns nichts vor: Natürlich habe ich mir den 19. Juni auch im Kalender markiert, denn auch ich freue ich mich auf The Last of Us - Part 2. Naughty-Dog-Spiele sind eben eine Wucht und ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Interessant sieht außerdem Liberated aus, ein Story-Adventure im Graphic-Novel-Look, das am 2. Juni erscheint. Ach ja - auf meinem neuen Monitor spiele ich derzeit Star Wars Jedi - Fallen Order und bin momentan noch schwer begeistert.



[SONSTIGES] Ich gebe zu: Ich hoffe auf die Grenzöffnungen am 15. Juni und habe einfach auf gut Glück schon mal für ein paar Tage später einen Flug nach Wien gebucht, damit aus dem eben geschilderten Social-Distancing-Watching eben ein echtes gemeinsames Filmegucken wird. Alles andere wird sich zeigen. Und weil ja auch meine Musiktipps gerne genommen werden: Im Juni kommen neue Alben von Phoebe Bridgers (Punisher, 19. Juni) und Rolling Blackouts Coastal Fever (Sideways to New Italy, 5. Juni).

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Rein theoretisch gäbe wohl so einige Neustarts im Juni, die mich reizen würden. Ich hinke da aber wie gehabt hinterher und fange keine neue Serie an, bis ich bei den begonnenen nicht auf dem aktuellen Stand bin. Was ich mir aber definitiv geben werde, ist die dritte Staffel von. Ich meine, da gab es schon ein paar unsinnige Ereignisse und Wendungen in Staffel 2, aber spannend bleibt es. Und es ist einfach auch weiterhin eine der aus meiner Sicht wenigen Serien aus deutscher Produktionen, die mit (weitgehend) guten Darstellern und guter Ausstattung aufwartet. Ich bin jedenfalls mal sehr gespannt, was sich die Macher nach dem Ende der zweiten Staffel haben einfallen lassen. Wenn ich ehrlich bin, rechne ich allerdings mit einer Enttäuschung, weil am Ende wirklich auch eingedenk von Zeitreise und Co. nichts mehr wirklich Sinn ergibt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Also im Juni kann ich tatsächlich nicht ein einziges Spiel nennen, auf das ich mich persönlich besonders freue. Nein, nein, keine Sorge, natürlich bin ich scharf auf, allerdings spiele ich das Dinge eben auch bereits und werde es trotz aktueller Zeitknappheit womöglich noch im Mai zum ersten Mal beendet haben. Gut, okay, ein Spiel gibt es darüber hinaus doch noch, das mich besonders reizt. Denn obwohl ich mich in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger komplett aus dem Strategie-Genre zurückgezogen habe, bin ich extrem aufgespannt. Die ersten beiden Teilen waren mit Abstand das Beste, was Spellbound je zustande bekommen hat – ich darf gar nicht an deren absoluten Fail namensdenken. Aber hier geht es eben nicht mehr um Spellbound, sondern um Mimimi Productions, die mich trotz flächendeckender Genre-Abkehr spätestens mitüberzeugt hatten. Die bereits verfügbare Demo werde ich auslassen. Ich will Mitte Juni gleich ins finale Spiel einsteigen – und ja, auf Konsole, nicht auf PC. Nach allem, was ich bislang gesehen habe, könnte das Spiel ein ziemlicher Knaller werden.[SONSTIGES] Ich freue mich nicht so sehr darauf, was im Juni in puncto Corona-Entspannungen eintreten wird, denn es wird trotz aller Lockerungen aus gutem Grund noch längere Zeit dauern, bis ich anderen wieder ohne Bedenken die Hand reichen kann oder ohne Maske im Supermarkt einkaufen gehen können werde. Aber, und das werde ich an dieser Stelle in ähnlicher Form wiederholen, bis es endlich wieder dazu kommt. Ich warte brav, bis es wieder vertretbar ist, mehr oder weniger alles wieder auf "normal" zu schalten. Erwarten kann ich diesen Punkt jedoch kaum noch. Immerhin war schon vor Wochen ein Stammtisch mit den Kollegen geplant, der hoffentlich bald endlich auch mal umgesetzt werden kann.[FILME/SERIEN] Wenn die Kinos wieder öffnen möchte ich als Fan vongerneauf der Leinwand sehen. Im Film ist stumpf Trumpf: Protagonist Miles trollt eine Online-Sendung, in der Menschen in realen Deathmatches kämpfen. Dafür nieten ihm die Betreiber Knarren an die Hände und zwingen ihn zur Teilnahme am Todesspiel. Miles muss also a) überleben und b) lernen, sich mit Pistolenhänden anzuziehen, ohne sich aus Versehen anzuschießen. Daneben arbeite ich mich weiter durch die Staffeln vonund lache über die Horde kindsköpfiger Polizisten. Ein bisschen traurig bin ich aber momentan dabei, weil ich neulich von einem Freund hörte, dass die deutsche Stimme einer meiner Lieblingsfiguren aus der Serie gestorben ist:lieh nicht nur Captain Ray Holt seine Stimme, sondern dürfte vielen als Stimme vonbekannt gewesen sein.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem Mimimi Productions schon mitsehr gutmodernisiert und in ein cooles japanisches Setting versetzt hat, bin ich gespannt, wie sie mitnoch einen draufsetzen wollen. Der Feature-Trailer mit seinen choreographierten Team-Aktionen machte mir auf jedem Fall Lust auf mehr. Da tut es mir fast Leid um einen kleinen, ambitionierten Titel, den ich noch so halb auf dem Schirm habe. So eine amerikanische Klitsche arbeitet an einem Action-Adventure namens. Die Story wirkt interessant und die Grafik ist auch mehr als okay, doch die Releases der beiden Titel liegen so nah beieinander, dass trotz ganz unterschiedlicher Genres der alterwürdige Behemoth Desparados womöglich die ganze Aufmerksamkeit für sich beanspruchen könnte![SONSTIGES] Im März diesen Jahres war eigentlich Besuch von Verwandten bei uns angesagt, doch da machte uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Wenn beim aktuellen Maßnahmenlockerungskurs alles gut geht, wird das aber im Juni nachgeholt. Für die Gelegenheit heben wir es uns auf, endlich mal wieder im Restaurant Essen zu gehen.[FILME/SERIEN] Netflix pausiert, weil wir uns gerade durch das Programm von Disney+ wühlen. Zuletzt hatten wir das gesamtechronologisch abgehakt, beisind wir bei Teil 5 angekommen und im-Universum haben wir das Schlimmste bereits hinter uns (die Episoden 1 bis 3). Immer wieder finde ich aber auch Zeit für ein oder zwei Folgen(vielen Dank für die Empfehlung, Jörg!), und was die Neuerscheinungen im Juni angeht, bin ich vor allem auf den viermal mit dem Oscar ausgezeichnetenaus dem letzten Jahr gespannt, der bei Amazon Prime sein Debüt feiern wird.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Die ersten Tage im Juni stehen bei mir ganz im Zeichen von Greymoor, dem neuen Kapitel für The Elder Scrolls Online. Das erste Mal seit Skyrim geht's zurück in den westlichen Teil von Himmelsrand und ikonische Orte wie die Stadt Einsamkeit. Parallel bereite ich mich in World of Warcraft: Classic gerade auf die fünfte Content-Phase vor, die unter anderem die beiden Raid-Herausforderungen in Ahn'Qiraj im Gepäck haben wird. Und irgendwie muss ich mir noch Zeit freischaufeln. Zum einen für die Remastered-Fassung von Command & Conquer (Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot waren die beiden besten Teile der Reihe neben Generals), zum anderen natürlich auch für The Last of Us - Part 2 (der Vorgänger gehört zu meiner Top 10 der besten Spiele aller Zeiten).

[Sonstiges] Es gibt dieses Jahr zwar keine E3, doch erwarten uns im Juni dennoch eine ganze Reihe spannende Gaming-Events. Sei es das Summer of Gaming von IGN, Guerilla Collective, die PC Gaming Show, EA Play oder die Night City Wire für Cyberpunk 2077. Ich bin vor allem auf den Auftritt von Blizzard beim Summer of Gaming gespannt, schließlich fällt die BlizzCon dieses Jahr aus. Wird es neue Infos zu Diablo 4 oder die offizielle Ankündigung für klassische The-Burning-Crusade-Server für WoW geben?