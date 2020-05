1971 Project Helios: Rundentaktik aus Spanien erscheint am 9. Juni

PC Switch XOne PS4

Der spanische Entwickler RecoTechnology werkelt mit 1971 Project Helios aktuell an einem rundenbasierten Strategiespiel, in dem ihr euch in einer vom ewigen Eis verschlungenen Welt wiederfindet. Euer Trupp muss aber nicht nur überleben, sondern hat ein konkretes Ziel vor Augen: einen wichtigen Wissenschaftler zu finden. Anscheinend neigt sich die Entwicklung von 1971 Project Helios nun dem Ende zu, denn RecoTechnology hat mit dem 9. Juni 2020 einen Release-Termin bekannt gegeben.

Zu diesem Datum wird das Spiel für Xbox One, PS4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Passend zu dieser Bekanntgabe wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht, der diverse Spielszenen zeigt und den ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt.