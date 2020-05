BlizzCon 2020 abgesagt // Online-Event erst Anfang 2021 möglich

Die BlizzCon 2020 findet nicht statt. Das hat Saralyn Smith, die bei der kalifornischen Spieleschmiede Blizzard als Executive Producer der jährlichen Hausmesse fungiert, gestern auf der offiziellen BlizzCon-Webseite bekannt gegeben. Begründet wird die Absage wie schon bei einer Vielzahl anderer Großveranstaltungen mit der Corona-Pandemie.

Wir haben viel darüber diskutiert, wie die Durchführung einer Zusammenkunft im Lichte all der Gesundheits- und Sicherheitsüberlegungen aussehen könnte, die wir anstellen würden. Wir haben auch über verschiedene Wege geredet, die wir nehmen könnten, und wie jeder davon durch Änderungen der örtlichen und nationalen Gesundheitsrichtlinien verkompliziert werden könnte. Schlussendlich sind wir nach der Abwägung unserer Möglichkeiten zu der sehr schweren Entscheidung gekommen, die BlizzCon in diesem Jahr nicht abzuhalten.

In ihrem Blogpost geht Smith außerdem darauf ein, warum Blizzard sich offenbar nicht in der Lage sieht, zumindest eine abgespeckte Version seiner Hausmesse noch im Jahr 2020 virtuell abzuhalten:

Wir überlegen, wie wir den BlizzCon-Geist kanalisieren und uns mit euch in irgendeiner Form online verbinden könnten, so dass wir von den Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen für Großveranstaltung deutlich weniger eingeschränkt wären. Wir würden das gern so schnell wie möglich tun; unter Berücksichtung der Tatsache jedoch, dass dies recht neues Territorium darstellt, sowie weiterer Faktoren wird es wahrscheinlich erst Anfang des kommenden Jahres soweit sein.