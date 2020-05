The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel "Greymoor" erschienen

PC MacOS

Bethesda Softworks und Zenimax Media Online haben heute mit Greymoor das neue und kostenpflichtige Kapitel ihres seit April 2014 laufenden MMORPGs The Elder Scrolls Online für PC und MacOS veröffentlicht. Die Konsolenfassung für die Xbox One und die Playstation 4 sollen im nächsten Monat, am 9. Juni 2020, folgen.

Greymoor lässt euch im Kampf der Nords gegen die Armee eines gefährlichen Vampirfürsten in den Gebieten des westlichen Himmelsrand, die von eisigen Tundras und verschneiten Bergketten dominiert wird, erneut tief in die fantastischen Welten des Elder Scrolls-Universums eintauchen. Der neue ESO-DLC ist Bestandteil der sogenannten "Das Schwarze Herz von Skyrim"-Geschichte, ein gewaltiges Abenteuer, das mit Harrowstorm startete und alle vier großen Updates/DLCs des Jahres 2020 zu einer spielumfassenden, tiefgründigen Storyline miteinander verbindet. Mehr Details zu Greymoor könnt ihr in der von GG-Redakteur Benjamin Braun erstellten GG-Preview+ erfahren.

Zur Einstimmung auf das neue Abenteuer wurde ein fast viereinhalbminütiger cineastischer Release-Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt im Anschluss an diese Newszeilen zu Gemüte führen könnt.