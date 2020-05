Ubisoft kündigt Anno History Collection an // Release bereits Ende Juni

PC

Das Teaserbild zeigt die Anno 1701 History Edition.

Der französische Publisher Ubisoft kündigte heute die Veröffentlichung einer Sammlung von klassischen Anno-Spielen unter dem Titel Anno History Collection an. In der von Ubisoft Blue Byte Mainz verantworteten Compilation werden die an moderne Systeme angepassten Aufbauspiele Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 sowie Anno 1404 enthalten sein. Auch die jeweiligen Erweiterungen der Titel werden im Rahmen der Sammlung mitgeliefert. Als Verbesserungen im Vergleich zu den Originalspielen nennt Ubisoft:

Portierung auf 64-bit

Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

Rahmenloser Fenstermodus

Unterstützung für mehrere Bildschirme

Verbesserte Multiplayer-Features wie Quickmatch und Desync-Recovery

Volle Kompatibilität mit alten Savegames

Die Anno History Collection erscheint am 25. Juni 2020 exklusiv auf Ubisofts Store-Plattform Uplay zum Preis von 39,99 Euro. Parallel wird es auch eine Retail-Version im Handel geben, die zusätzlich noch zwei exklusive doppelseitige Produktionsketten-Poster und eine exklusive Lithographie mit Goldprägung enthalten wird. Serienfans erhalten - unabhängig vom Digital- oder Retail-Kauf - auch noch einige digitale Boni für Anno 1800, nämlich ein Ornament und fünf Logos. Nicht ganz eindeutig geklärt ist, ob die Spiele auch einzeln zu kaufen sein werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser News ist lediglich die gesamte Kollektion im Ubisoft Store zu finden. Auch auf anderen Plattformen sind die Einzelspiele (noch) nicht gelistet. In der News auf Anno-Union werden jedoch auch Einzelpreise (zwischen 9,99 Euro und 14,99 Euro) genannt, wobei laut dieser Quelle Anno 1602 und 1503 nur auf Uplay, Anno 1701 auf Uplay und im Epic Store und Anno 1404 auf Uplay, Steam und im Epic Store erhältlich sein sollen.

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer für die Anno History Collection zu Gemüte führen. Weitere Screenshots zu allen enthaltenen Spielen findet ihr in der verlinkten Pressemitteilung.