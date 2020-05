Captain Tsubasa - Rise of New Champions: Release Date Trailer

PC Switch PS4

Captain Tsubasa - Rise of New Champions ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bandai Namco hat auf dem hauseigenen Youtube-Kanal heute den Release Date Reveal Trailer zu Captain Tsubasa - Rise of New Champions veröffentlicht. Ab dem 28. August könnt ihr mit Tsubasa Ohzora, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki und all den anderen Charakteren aus der Anime-Serie auf Torejagd gehen. Die Systeme, auf denen das Spiel aufläuft, sind PS4, Nintendo Switch und auf dem PC per Steam.

Eine realistische Fußball-Simulation wird uns hier wohl nicht serviert werden, aber wie schon Benjamin Braun in seinem User-Artikel schrieb: Captain Tsubasa wird sich voraussichtlich perfekt für gemeinsame Spieleabende auf der Couch anbieten. Im Video schön zu sehen sind die serientypischen übertriebenen Paraden und Schüsse. Ob die Story das Spiel aber auch solistisch über einen längeren Zeitraum tragen kann, werden wir bald sehen können.