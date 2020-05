PM: Der Wettbewerb geht weiter, mit PS4 Tournaments: Open Series (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Steven Roberts, VP, Global Competitive Gaming, SIE:

Die PlayStation 4 Tournaments: Challenger Series im letzten Sommer ist bei unseren Fans, die im Kampf um Preise und Ruhm alles gegeben haben, sehr gut angekommen. Heute freuen wir uns, euch auf Basis eures Feedbacks einen neuen Online-Wettbewerb vorstellen zu dürfen. Er umfasst wöchentliche Qualifikationsspiele, Prämien für die Turnierteilnahme und die Chance auf ergebnisbasierte Preise in euren Lieblingsspielen.

Wir starten am 1. Juni mit sieben Titeln: Call of Duty: Modern Warfare, EA SPORTS FIFA 20, Mortal Kombat 11, Warface, NBA 2K20, SOULCALIBUR VI und BlazBlue Cross Tag Battle. Diese Turniere stehen allen teilnahmeberechtigten Spielern offen*. Macht also jeden Monat mit und sichert euch so die Chance, einzigartige Preise zu gewinnen. Außerdem haben die besten Spieler in den Spielen EA SPORTS FIFA 20, Mortal Kombat 11 und Call of Duty: Modern Warfare aus Nordamerika und Europa die Möglichkeit, in unseren Übertragungen dem PlayStation-Publikum ihre Skills zu zeigen.

Wir freuen uns außerdem, euch mitteilen zu dürfen, dass das Competition Center jetzt weltweit auf Mobilgeräten und im Web verfügbar ist. Das Competition Center ist eure zentrale Anlaufstelle, wo ihr euch anmelden könnt und alle eure PS4-Turniere im Blick behaltet.

Bereit zum Spielen? Besucht Turniere auf der Registerkarte “Events” auf eurem PS4-System, um euch für die Open Series anzumelden und in eurem Lieblingsspiel gegen andere anzutreten.

*Für Online-Multiplayer ist eine PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Es gelten Einschränkungen. Die Turnierregeln findet ihr hier

*** Oder den entsprechenden Betrag in der lokalen Währung