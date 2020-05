PM: Minecraft Dungeons: Ab sofort verfügbar auf Xbox One und Windows 10 PC (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Mit dem heutigen Tag feiern wir die weltweite Veröffentlichung von Minecraft Dungeons im Xbox Game Pass Ultimate und auf Xbox One, Windows PC, Nintendo Switch und PlayStation 4. Minecraft Dungeons begann als echtes Herzensprojekt in den Mojang Studios – und es ist fantastisch zu sehen, wie sich das Spiel über die Jahre bis zum heutigen Release entwickelt hat. Wir können es kaum erwarten, dass Du und Deine Freunde diese brandneue, eigenständige Welt innerhalb des Minecraft-Universums erleben.

Minecraft Dungeons hält Herausforderungen und spannende Abenteuer für alle Spieler und Skill-Level bereit – vom Anfänger bis fortgeschrittenen Spieler. Und egal in welchem Modus und mit welchen Fähigkeiten: Minecraft Dungeons bringt den meisten Spaß im Multiplayer. Dabei hast Du die Wahl zwischen Online-Koop und lokalem Multiplayer und bist beim Erkunden der Dungeons mit bis zu drei Freunden absolut flexibel.

Starte Dein Abenteuer mit der Standard Edition (19,99 Euro / 20,50 Schweizer Franken) von Minecraft Dungeons oder tauche mit der Hero Edition (29,99 Euro / 31,00 Schweizer Franken) noch tiefer ins Spielgeschehen ein. In der Hero Edition erwarten Dich ein Helden-Cape, zwei extra Skins, ein Huhn als Haustier sowie zwei zukünftige DLC-Pakete.

Überdies arbeitet das Team bereits intensiv an weiteren Updates. Die ersten beiden DLC-Packs, die in der Hero Edition enthalten sind, sind bereits in Produktion und erweitern Minecraft Dungeons um weitere Abenteuer und Herausforderungen. Mit der ersten DLC-Erweiterung “Jungle Awakens” begibst Du Dich auf einen Trip in die Tiefe des Dschungels, wo Du neue Waffen, Rüstungen und Artefakte findest. Alle zukünftigen Updates rund um Minecraft Dungeons und aus der Welt von Xbox findest Du regelmäßig auf Xbox Wire DACH und über @dungeonsgame auf Twitter.

Minecraft Dungeons ist ab dem Release-Tag mit Xbox Game Pass-Mitgliedschaften sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC verfügbar. Sichere Dir den ersten Monat für nur 1 Euro und spare als zusätzlich bis zu 10 Prozent auf weitere Minecraft Dungeons DLCs und Add-Ons. Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate erhalten zudem alle Vorteile von Xbox Live Gold und Zugang zu über 100 Spielen auf Konsole und PC.