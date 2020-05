Games with Gold im Juni mit Shantae and the Pirate’s Curse und Coffee Talk

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat Juni bekannt gegeben. Alle Abonnenten des kostenpflichtigen Services können sich den 2D-Retroplatformer Shantae and the Pirate’s Curse (im eShop-Check) und den ungewöhnlichen "Talk"-Simulator Coffee Talk auf der Xbox One sichern. Außerdem gibt es für die Xbox 360 das fordernde Shoot'em Up Sine Mora (im Arcade-Check) und den Actionklassiker Destroy All Humans!. Beide Last-Gen-Titel könnt ihr wie immer dank des Abwärtskompatibilitätsprogramms auch auf der Xbox One spielen.

Nachfolgend findet ihr alle Spiele und Termine im Überblick:

Xbox One:

Shantae and the Pirate’s Curse : 1. bis 30. Juni

: 1. bis 30. Juni Coffee Talk: 16. Juni bis 15. Juli

Xbox 360: