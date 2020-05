noclip: Doku zur Geschichte der Arkane Studios

PC XOne PS4

Das noclip-Team hinter Spielejournalist und Dokufilmer Danny O'Dwyer hat trotz der Widrigkeiten während der Corona-Pandemie mit "The Untold History of Arkane" ihr bisher größtes und umfangreichstes Dokumentationsprojekt veröffentlicht. Vor dem weltweiten Lockdown konnten sie gerade noch die Dreharbeiten in Lyon (Frankreich) und Austin (Texas/USA) abschließen, zusätzliche Interviews, wie beispielsweise mit Arkane-Gründer Raphael Colantonio, der das Studio 2017 verließ, mussten per Videoschalte realisiert werden. Auch Deus Ex-Lead-Designer Harvey Smith, aktuell Co-Creative Director bei Arkane, kommt auf diese Weise zu Wort.

In dem mit rund 80 Minuten für noclip-Verhältnisse überaus langen Video kommen nicht nur die Entwickler zu Wort, auch werden einige Einspieler, Gameplay-Szenen und Anekdoten sowie Trivia aus der 20-jährigen Studiogeschichte von Arkane gezeigt. Schwerpunkt der Doku ist der Blick auf die außergewöhnliche Arbeitsweise des mittlerweile zu Zenimax Media gehörenden Entwicklerstudios, das mit Titeln wie Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored (Im Test mit Wertung 8.5) oder Prey (Im Test mit Wertung 7.5) bei vielen Spielern besonders in Erinnerung geblieben ist.

Mit bisher ungezeigtem Gameplaymaterial zu drei unterschiedlichen, bedauerlicherweise eingestellten Spieleprojekten, wie Crossing, LMNO oder einer Half-Life-Episode namens "Ravenholm" bietet die Doku den Zuschauern durchaus die eine oder andere Überraschung.

Das Arkane-Projekt von noclip ist als Doku-Trilogie konzipiert. Zwei weitere Videos, eines zur Dishonored-Reihe (zum Test von Dishonored 2 mit Wertung 9.0) und eines speziell zu Prey sollen im Sommer folgen. Genaue Veröffentlichungstermine stehen noch nicht fest, außer der Hinweis, dass auch diese Folgen etwas länger werden als gewohnt. Einen kleinen Einblick in die aktuelle Dokureihe gewährt euch dieser Trailer. Wenn euch die Arbeit von noclip zusagt und euch ihre Dokus, Interviews, Features und Podcasts gefallen, könnt ihr sie auf Patreon weiterhin unterstützen.