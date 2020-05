Speedlink: Hersteller meldet aufgrund von Corona Insolvenz an

Während nach neuesten Marktforschungsdaten die Covid-19-Pandemie in der digitalen Games-Branche für ein Umsatz-Plus von 17 Prozent gesorgt hat, sieht sich ein bekannter Hersteller für Gaming-Zubehör in der Krise. Wie Gameswirtschaft berichtet, hat die Jöllenbeck GmbH am 5. Mai 2020 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Jöllenbeck stellt unter der Marke Speedlink zahlreiches Produkte mit Gamern als Zielgruppe her, von Tastaturen über Lenkräder bis Headsets.

Der Grund für die Insolvenz laut der vorläufig für das Insolvenzverfahren zuständige Kanzlei: Durch die Corona-Pandemia gab es einen "branchenweit drastischen Umsatz-Rückgang beim Verkauf von Elekronikartikeln". Der Betrieb mit 50 Beschäftigten werde laut der Kanzlei in vollem Umfang weitergeführt.