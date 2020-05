PM: State of Play: Erhaltet am Mittwoch einen Vorgeschmack auf The Last of Us Part II (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sid Shuman:

Hey Leute, wir legen gerade letzte Hand an eine neue Episode von State of Play, die diesen Mittwoch, den 27. Mai, um 22 Uhr MESZ auf YouTube zu sehen sein wird.

In dieser fast 25-minütigen Episode bietet uns Neil Druckmann, Director von The Last of Us Part II, einen umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt, bevor das Spiel am 19. Juni für PS4 erscheint.

Um noch einen draufzusetzen, präsentiert er zum Ende der Show eine bisher ungesehene Gameplay-Sequenz. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Und nein, es wird in dieser Episode keine Neuigkeiten zu PS5 geben, nur einen tiefen Einblick in die Welt von The Last of Us Part II.

Lasst euch die Ausstrahlung auf YouTube diesen Mittwoch nicht entgehen. Wir hoffen, dass ihr dabei sein könnt!