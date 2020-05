Anno 1800: Preview-LP des kommenden DLC "Reiche Ernte" mit Writing Bull und Twitch Drops

PC

Im März hatte Ubisoft Blue Byte Mainz den zweiten Season Pass für den Aufbau-Hit Anno 1800 (Testnote 9.5) angekündigt. Dieser umfasst drei weitere Download-Erweiterungen für das Spiel, von denen bislang mit Paläste der Macht lediglich eine erschienen ist. Der Start des zweiten DLCs Reiche Ernte steht in gut einer Woche an, was Twitch-Streamer Writing Bull (im Talk mit GG-Chef Jörg Langer) zum Anlass nimmt, ab kommenden Freitag eine Preview-Let's-Play-Reihe zu veranstalten. An folgenden Terminen könnt ihr euch gemeinsam mit "WB" auf die neue Anno-Erweiterung einstimmen:

Freitag, 29. Mai ab 19 Uhr

Samstag, 30. Mai ab 17 Uhr

Sonntag, 31. Mai ab 15 Uhr

Montag, 1. Juni ab 15 Uhr

Dienstag, 2. Juni ab 19 Uhr

Samstag, 6. Juni ab 17 Uhr

Als kleinen Anreiz gibt es während all dieser Streams "Twitch Drops". Ihr werdet also für das reine Zuschauen mit Ingame-Ornamenten für euer eigenes Anno-1800-Spiel belohnt. Genauere Infos hierzu findet ihr in den Quellenangaben.