Sherlock Holmes - Chapter One: Neues Adventure von Frogwares angekündigt

1886 erschuf Sir Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes eine der erfolgreichsten literarischen Figuren. Nicht nur schaffte der Detektiv es, selbst eine Reihe spektakulärer Fälle zu lösen. Nein: Er wurde auch Vorbild für eine Heerschar von Nachahmern, die in Konkurrenz zu ihm bis heute auf der Filmleinwand und der Mattscheibe Kleinigkeiten in düsteren Zimmerecken entdecken und durch das Ausschlussverfahren schließlich den Bösewicht erwischen. Das Guinessbuch listete ihn 2012 als die am häufigsten verfilmte literarische Figur und es ist eher unwahrscheinlich, dass sich daran so schnell etwas ändern wird.

Bereits früh in der Geschichte der Videospiele gab es Umsetzungen der Baker-Street-Abenteuer. Natürlich klassisch erst einmal als Textadventure: schon 1984 jagte Beam Software Mr. Holmes durch die Straßen Londons. 1991 sprang ICOM Simulations mit Sherlock Holmes: Consulting Detective auf den FMV-Zug auf. Und die beiden Teile von The Lost Files of Sherlock Holmes sind auch heute noch einen liebevollen Blick von Liebhabern klassischer Grafik-Adventure wert. Ab 2002 startete Frogwares mit Sherlock Holmes - Das Geheimnis der Mumie seine langlebige Reihe rund um den Meisterdektiv. Nachdem das letzte Lebenszeichen bereits 2016 mit Sherlock Holmes - The Devil's Daughter verklang und wir schon befürchten mussten, dass der Pfeifenraucher die Reichenbachfälle hinter gestürzt sein könnte, kündigte Frogware nun ein neues Adventure in der Sherlock-Holmes-Serie unter dem Titel Sherlock Holmes - Chapter One an.

Der Titel deutet es bereits an: Das Spiel wird die Vorgeschichte Mr. Holmes' beleuchten und uns zeigen, wie er als junger Mann war. Laut Frogwares soll Chapter One kein Episodenformat-Spiel sein. Durch eine Verletzung auf eine Mittelmeerinsel verschlagen, soll der jugendlich-hochmütige Charakter des späteres Detektivs bei seinen Ermittlungen bereits voll zum Tragen kommen. Gemeinsam mit seinem Freund Jon - nicht zu verwechseln mit John Watson - ermittelt er in einer offenen Welt. Angeblich können wir durch Täuschung, Gewalt oder Schlussfolgerungen unserem Ziel näher kommen.