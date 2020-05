Builders of Greece: Nachfolger zu Builders of Egypt bereits jetzt angekündigt

PC

Die Entwickler der CreativeForge Labs scheinen akuten Tatendrang zu haben. Denn obwohl ihr an Pharao angelehntes Aufbauspiel Builders of Egypt noch nicht einmal in den Early Access gestartet ist, haben sie mit Builders of Greece bereits einen Nachfolger angekündigt. Um was es in dem neuen Titel gehen soll, das erklärt der Titel mehr als eindeutig: Ihr werdet eine Metropole im antiken Griechenland aufbauen.

Angesetzt ist der Release von Builders of Greece für das vierte Quartal 2021. Builders of Egypt im Gegenzug soll im ersten Quartal 2021 starten. Wenn ihr euch einen ersten Eindruck von den Spielmechaniken verschaffen wollt, dann könnt ihr eine etwa einstündige Demo des geistigen Pharao-Nachfolgers herunterladen.