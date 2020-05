Schlag aus der Nachhand: GOGs Antwort auf das Microprose Revival?

PC

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass die Marke Microprose reaktiviert wurde, und rätseln seitdem mit euch, ob unter diesem ruhmreichen Namen tatsächlich erneut fantastische Simulationen oder Strategiespiele erscheinen werden.

GOG hält derweil die Erinnerung an den historischen Microprose-Titelkatalog am Leben und veröffentlichte vor wenigen Tage einige mehr oder weniger in Würde gealterte Titel wie beispielsweise Dani Buntens Echtzeitstrategiespiel Command H.Q. oder auch den Gunship 2000-Nachfolger Gunship!, welche bei den Älteren unter uns sicher noch die eine oder andere wohlige Erinnerung aus der Frühzeit der eigenen Spielekarriere hervorrufen dürften.

Wer von dieser Nachricht nun am eigenen Nostalgienerv getroffen wurde, wird sich möglicherweise besonders darüber freuen, dass die genannten Titel bei GOG momentan noch zu reduzierten Preisen angeboten werden.

