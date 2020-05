PM: Gran Turismo Sport bringt euch das MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Mai-Update mit neuen Inhalten für Gran Turismo Sport (Patch 1.59) ist da. Eine Internetverbindung ist dafür erforderlich.

MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT (Gr.3)

The MAZDA RX-VISION ist ein Konzept, das bereits auf der 2015 Tokyo Motor Show vorgestellt wurde. Basierend auf Mazda’s “Kodo-Soul of Motion” Design-Thema, war es eine Herausforderung, den schönsten FR Sportwagen zu kreieren, den Mazda haben kann. Das Auto ist außerdem mit Rotationsmotoren der nächsten Generation mit dem Namen “SKYACTIV-R” ausgestattet. Ein großer Traum von Mazda.

Mazda konnte zahlreiche technische Schwierigkeiten überwinden und führte 1967 erfolgreich einen kommerziellen Rotationsmotor mit dem Cosmo Sport ein. Danach wollten sie als einziger Hersteller dieser Rotationsmotoren in Massenproduktion, deren Leistung, den Kraftstoffverbrauch und die Haltbarkeit verbessern. Damit holten sie den Gesamtsieg mit dem 787B im Le Mans 24 Stunden Langstreckenrennen im Jahr 1991.

Das MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT drückt die Design-Schönheit des Basisautos in Form eines etwas aggressiveren Rennwagens aus. Um die Leistungsanforderungen der Gr. 3-Klasse zu erreichen, basiert es auf dem 787B-Motorkonzept, bei dem ein 4-Rotor-Motor mithilfe der SKYACTIV-Technologie wieder zum Leben erweckt wird. Dieser neue Rotationsmotor wird in eine sehr leichte Karosserie gesetzt, um diese beispiellose Performance zu erzielen.

Zwei spezielle Events

Mazdas traumhafte Rotationsmotor-Rennmaschine, das RX-VISION GT5 CONCEPT, kommt am Donnerstag, den 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr CEST endlich zu Gran Turismo Sport. Mazda feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen seit der Gründung am 20. Januar 1920.

Beginnend am Freitag, den 22. Mai 2020 in Gran Turismo Sport, wird Mazda 2 spezielle Events zum Gedenken an Mazdas hundertjähriges Jubiläum veranstalten. Außerdem will man die Veröffentlichung des RX-VISION GT3 CONCEPT feiern; deshalb gibt es bald die “RX-VISION GT3 CONCEPT Time Trial Challenge” und den “RX-VISION GT3 CONCEPT Livery Design Contest”.

Die Top-Gewinner beider Veranstaltungen erhalten von Mazda Sonderpreise, unter anderem eine limitierte Skizze und ein Miniaturauto. Das ist eine einmalige Gelegenheit, den Geist des Motorsports und des Designs von Mazda zu spüren und mit anderen zu teilen, der mittlerweile sein 100-jähriges Bestehen feiert. Wir laden euch dazu ein, diese Herausforderung anzunehmen!

