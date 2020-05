PC Switch XOne PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Maneater führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Maneater

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 63 / 72

v. 100 Um an der 80er-Wertungsmarke zu knabbern, hätte das Bullenhai-Abenteuer einfach mehr Varianz bieten müssen. Das ändert aber nichts daran, dass Maneater ein tolles Spiel ist. Wer vom Setting also nicht abschreckt ist und einen Open-World-Happen für zwischendurch sucht, sollte sich Maneater unbedingt genauer anschauen. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

6.0

v. 10 Als großer B-Movie-Fan hab ich natürlich großen Spaß daran, einen blutrünstigen Hai durch eine trashige, sich selbst nicht ernst nehmende Geschichte zu steuern und für jede Menge Chaos zu sorgen. Ja, Tripwire hätte aus dieser Prämisse noch viel mehr machen können [...] aber als Schlock-fest für zwischendurch taugt der Titel trotzdem. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.5

v. 10 Es gibt Spiele mit herausragend guter Story, mit fantastischem Gameplay oder auch solche, die sich allein schon wegen ihrer bombastischen Grafik lohnen. Maneater hat absolut nichts davon, doch eines hatte ich von der ersten bis zur letzten Minute in diesem sinnfreien Machwerk: jede Menge Spaß!

Durchschnittswertung 6.9 *Zuletzt überprüft: 25.5.2020, 12:15 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.