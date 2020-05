Montagmorgen-Podcast #349

Teaser Achtung, dieser Podcast ist gespickt mit ernsten Themen und fiesen Worten. Es geht um Besuche bei Ärzten spezieller Natur und auch um knallharte Tätigkeiten bei der Reparatur des Eigenheims.

Was ist das schönste am Montagmorgen? Für manche von euch sicherlich der Beginn einer fantastischen Arbeitswoche. Für alle weniger Glücklichen gibt es den Montagmorgen-Podcast, in dem heute Jörg und Dennis aus dem Nähkästchen plaudern. Videospiele sind ebenso ein Thema wie Arztbesuche am Wochenende und die handwerklichen Höchstleistungen eines gewissen Chefredakteurs. Aber selbstverständlich werden euch auch die Themen der Woche präsentiert und eure Userfragen beantwortet. Alle Themen im Überblick: