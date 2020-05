PM: Einblicke in die Erstellung des Warframe Deadlock Protocol (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Douglass C. Perry, Produce, Digital Extremes:

Manchmal muss man sich zurückbewegen, um vorwärts zu kommen. Um eine Pattsituation unter seinen Vorstandsmitgliedern zu überwinden, tut der Corpus, die geldliebende, kultische feindliche Fraktion im Herzen des bevorstehenden Deadlock-Protocols, genau das. Die Vergangenheit wird also wieder auferstehen. Und das machen wir, mehr oder weniger, auch.

In Kürze werden wir ein rigoros überarbeitetes Update mit The Deadlock Protocol, dem ersten Set in Warframe, liefern. Wir haben uns mit den Inhalten von Corpus Faction befasst, die ursprünglich 2013 eingeführt wurden. Zusammen mit Grafiken, Story, Gameplay und Präsentation aus dem Jahr 2020 für die Spieler aufpoliert und aufgearbeitet. Das Ganze ist nicht nur eine visuelle Überarbeitung. Neugestaltung, Modernisierung und Optimierung gehen viel tiefer.

Um einen Einblick in das Design, die Funktionalität und den Spaß des Remasters zu erhalten, haben sich der langjährige Entwickler Dave Kudirka und der Art Director Mat Tremblay für euch zusammen getan. Sie geben euch Einblicke in das Update, was sie besonders bewegt und warum.

Es wird diesmal nicht einfach sein, sich dem neu geschaffenen, neu animierten Jackal-Boss zu stellen

Was unterscheidet das Deadlock-Protocol von anderen Warframe-Updates?

Dave Kudirka, Produzent: Wir schauen das allererste Warframe-Set an, das an sich schon etwas Besonderes ist. Damals, im Jahr 2012, bestand das gesamte Warframe-Team aus weniger als 20 Mitarbeitern. Und nun schaut euch das heutige Team an: Wir sind erheblich gewachsen (mehr als 200 Personen), das Warframe-Universum hat sich erweitert und wir haben ein viel besseres Verständnis für all die tollen Geschichten, die wir erzählen wollen.

Wir wollten unbedingt eine Überarbeitung des Corpus-Sets (ein Begriff, mit dem wir die zufällig in einem Gebiet erzeugten Umgebungen beschreiben) mit neuen Feinden, Herausforderungen und den Aufbau der Welt, der neue Spieler und erfahrene Menschen gleichermaßen begeistert.

Mat Tremblay, Art Director für Umwelt: Eines der besten Dinge an einem Spiel, das schon so lange läuft: Man kann die Dinge nochmal neu überdenken. Das Spiel, unsere Engine, unser Universum… all diese Dinge haben sich im Laufe des Lebens von Warframe weiterentwickelt. Das bedeutet auch, dass die Inhalte und Ebenen, die wir 2012 erstellt haben, von unserem neuen Wissen aus dem Jahr 2020 profitieren können.

Das Corpus Ship-Set ist eines der ersten Sets, die wir jemals hergestellt haben. Seine Geschichte basiert auf dem, was wir damals über das Universum wussten. Und jetzt können wir die Erzählung erweitern und die Erfahrung für unsere Spieler noch besser und tiefgründiger gestalten.

Wir führen einen neuen Warframe (Protea) ein, einen neuen Corpus-Charakter mit einer tollen Hintergrundgeschichte (Parvos Granum). Wir haben eine Vielzahl der Spielmechaniken im Corpus Ship-Set überarbeitet, die KI verbessert und den Jackal-Boss-Kampf überarbeitet. Wir haben den Level quasi ein visuelles Facelifting gegeben, dass sie auf den gleichen Kunststandard bringt, den wir in den letzten Jahren für das Spiel vorangetrieben haben.

Was sind die treibenden Spielprinzipien hinter dem Update?

Dave: Die Ideen für das Corpus-Set begannen mit einer Aktualisierung der feindlichen Spezifikationen, Änderungen des Sicherheitssystems und einem brandneuen Jackal-Kampf. Zusätzlich zu den Themen eines Corpus “Greed Cult”, haben wir Parnum Crowns eingeführt – eine einzigartige Form der Währung, die eine sehr spezieller Verwendungsmöglichkeit mitbringt.

Sie ist eng mit Parvos Granum (Gründer der Corpus Faction, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist, nachdem er immensen Reichtum verbuchen konnte) verbunden und die Grundlage der Korpuskultur.

Eine frühe Illustration des Corpus Void Tempels

Einmal gesammelt, können Parnum Crowns an verschiedenen Orten im Level niedergelegt werden, um Gefangene zu befreien, die geschützte Korpusgeschichte zu enthüllen und der Void ein Angebot zu machen, um Geheimnisse zu entdecken und Belohnungen zu suchen. Das Deadlock Protocol-Update führt die Spieler in dieses neue Gameplay ein, das skalierbare Schwierigkeitsoptionen, alle neuen Belohnungen und unseren neuesten Warframe bietet: Protea.

Was sind einige der wichtigsten Prinzipien des visuellen Designs hinter dem Level-Design im Update?

Mat: Dieser Remaster ist schon eine Weile in unseren Köpfen und unsere Ideen hatten Zeit, lange zu reifen. Für den Remaster bleiben wir den kommerziellen und kapitalistischen Zielen des Korpus treu, versuchen aber erstmals, die Bilder mit der fast kultischen Verehrung des Reichtums zu verbinden, die der Korpus besitzt.

Während der Entwicklung haben wir auch alte und neue Skyboxen aktualisiert und entwickelt [was Spieler von einer internen Umgebung aus, durch ein Fenster in eine externe Szene sehen können], sodass wir sicher viele Möglichkeiten in das Schiffskonstrukt aufgenommen haben, um Weltraums ins Rechte Licht zu rücken. Außerdem wollen wir den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Schlachten im RailJack-Raum tatsächlich mitzuerleben, wenn sie diese Missionen spielen.

Der Corpus-Gründer von “Greed Cult”, Parvos Granum, steht stolz vor einer neuen Skybox, die den neu renovierten Tempel und den Raum oder die “Skybox” draußen zeigt.

Als wir vor Jahren das Infested Corpus Ship-Set entwickelten, haben wir eine Idee entwickelt, mit der wir den Spielern hoffentlich das wirkliche Gefühl dafür vermitteln, dass sie sich in einem großen Schiff befinden. Außerdem haben wir alle Lektionen angewendet, die wir seitdem gelernt haben.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Bewegungs- und Spielstil, für den das ursprüngliche Set entwickelt wurde, nicht mit dem Bewegungs- und Spielstil übereinstimmt, den ihr heute entdecken könnt. Die Energie der Designer steckt darin, das Alte anzupassen oder Neues zu schaffen, um unseren Spielern frische Erfahrungen zu bieten.

Was sind die Schlüsselelemente, die Protea in diesem Update sowohl visuell als auch funktional zum Leben erwecken?

Mat: Optisch sieht Protea einfach fantastisch aus. Keith Thomson und Raymond Dela Cruz sind die beiden Künstler, die das Konzept und das Modell erschufen. Diese beiden Jungs arbeiteten an der Grafik, während Pablo Alonso (ein leitender Designer von Digital Extremes) sich um die Designaspekte kümmerte.

Frühe Skizze von “Odalisk” von dem Künstlers Keith Thompson, auch bekannt als “Warframe Protea”

Protea wird mit einem wirklich großartigen Kit (d. H. Waffen, Rüstungen, Kosmetika) ausgeliefert, mit Helmen und einigen ziemlich einzigartigen Fähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, die Zeit zurückzuspulen! Das ist interessant, da diese Eigenschaft auch in die Erzählung der Protea Story Quest einfließt, die damit auch erscheint. Spieler werden es lieben! Ich hoffe wirklich, dass einige coole Captura-Bilder von unserem Tenno kommen, sobald Protea ausgeliefert wird.

Ein funktionierendes polygonales Modell von Protea

Was waren technische, WFH-bezogene oder sonstige Hindernisse, die das Entwicklerteam überwinden konnte, um dA Update durchzuführen?

Dave: Der Re-Master des Corpus-Schiffs ist seit langer, langer Zeit in der Entwicklung. Konkurrierende Prioritäten tauchen auf, insbesondere während vergangener TennoCon, wo die Reaktionen des Publikums das beeinflusst haben, was wir als Nächstes gemacht haben – beispielsweise Landschaften der offenen Welt im Vergleich zu prozeduralen Labyrinthen. Aber als das ‘Corpus Ship’-Kachelset langsam in die Jahre kam, verspürte das Team hier eine erhöhte Dringlichkeit, es zu ersetzen.

Die Aufregung für dieses Tileset wuchs erneut, als wir sahen, wie ein visuelles Upgrade das Ganze wirklich wieder änderte. Und der zusätzliche Themen-Pass brachte neues narratives Leben in dieses Set.

Vergleiche von Arbeitsgröße und Maßstab von Excalibur und verschiedenen MOAs

Die globale Gesundheitskrise und die WFH-Veränderungen sind eine große Herausforderung für uns alle, für die Arbeit und im Privatleben. Wir hatten einen guten Vorsprung bei Deadlock Protocol, aber es ist immer viel Arbeit, alles zu beenden. Unser Team ist nach wie vor gut vernetzt und engagiert.

Wir sind trotzdem weiterhin aufmerksam und respektvoll gegenüber allen Herausforderungen und Situationen, die jeden Einzelnen betreffen. Die Ermutigung, das Verständnis und die Unterstützung unserer Führungskräfte bei Digital Extremes waren von großer Bedeutung für unsere Möglichkeiten, Warframe weiter voranzutreiben.

Dave und Mat haben hier wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, was das neue Deadlock Protocol-Update angeht. Wir wollen nicht zu viel verraten und nicht zu viele Geheimnisse aufdecken, bevor ihr sie erleben könnt. Wie üblich, erscheint das Update für PlayStation 4 kurz nach dem Release für PC. Ihr müsst also ein paar Wochen länger warten, profitiert aber von Polishing, entfernten Bugs und mehr, was wir durch das Community-Feedback verbessern. So wird die PS4-Version erstrahlen!

Verratet uns in den Kommentaren, auf was ihr euch am Meisten freut. Habt ihr Lust auf Loot? Wir sehen uns bald in Warframe, Tenno!