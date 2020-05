Cloudpunk: Update bringt alternative First-Person-Perspektive

Seit gut einem Monat ist das Cyberpunk-Adventuredes Berliner Studios Ion Lands für PC erhältlich. In der Neon-Noir-Geschichte seid ihr als Kurierfahrerin Rania in der Metropole Nivalis unterwegs und erlebt seltsame Abenteuer mit Charakteren verschiedenster sozialer Schichten und Lebensformen. Die größtenteils aus Voxeln gestaltete Welt seht ihr dabei aus einer vertikalen Perspektive. Wie Studio-Chefnun auf Twitter mitteilte, arbeitet man derzeit an einem alternativen First-Person-Modus, zu dem jederzeit umgeschaltet werden kann. Man habe ein paar Anpassungen unter anderem beim Interface vornehmen müssen, so Dieckmann weiter, aber das kostenlose Update solle in Kürze freigeschaltet werden. Einen kurzen Gameplay-Clip der neuen Ansicht fügte er auf Twitter gleich hinzu

Aktuell ist Cloudpunk lediglich auf Steam erhältlich, später im Jahr soll noch eine Umsetzung für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Spielerisch orientiert sich der Titel an Genre-Kollegen wie Firewatch und Kentucky Route Zero, optisch dienten die Skylines von Tokio, Hongkong und Seoul als Vorbild.