Tapper: Bierseliges Arcade-Spiel bekommt Amiga-Umsetzung // Download verfügbar

Erinnert sich noch jemand an? Das feucht-fröhliche Bierausschankspiel vongab ab 1983 zunächst auf den Arcades, kurz danach auf sämtlichen Heimcomputern seinen Einstand – auf fast allen. Denn als der Amiga Ende der 80er für kurze Zeit den westlichen Markt beherrschte, war das Trinkspiel schon nicht mehr aktuell. Daher hat sich der Hobby-Programmiereran eine Amiga-Umsetzung gemacht und nun eine erste spielbare Demo veröffentlicht, die bereits alle Level, jedoch noch keinen Sound enthält.

Das Spielprinzip ist einfach, mit zunehmendem Durst allerdings schwer zu meistern: Als Barmann müsst ihr die trockenen Kehlen der Kneipenbesucher füllen und in bester Saloon-Manier die Bierkrüge über den Tresen schieben. In vier Reihen bahnen sich die ungeduldigen Saufbolde ihren Weg zunehmend schneller nach vorne. Geht einer leer aus oder – noch schlimmer! – rutscht eine Maß versehentlich über den Tresen hinaus und zerbricht, wird ein Leben abgezogen. Da der Job stressig ist, wird aber netterweise hin und wieder etwas Trinkgeld da gelassen. Als Hommage ans Original ist sogar die Budweiser-Werbung in den einzelnen Levels enthalten.

Spielbar ist Tapper mit Amiga OCS und 1 MB RAM oder mit einem Emulator, den Download-Link findet ihr direkt im Anschluss. Interessante Randnotiz: Als Vorlage der Figur des Barkeepers mit Brille und Schnäuzer diente ein Mitarbeiter von Entwickler Marvin Glass namens Mike Ferris, der auch in anderen Glass-Spielen wie Domino Man und Timber auftrat.