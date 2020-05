Steam Topseller KW 21/2020: Ein Dauerbrenner geht und ein Oldie kommt zurück

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Civilization 6 ab 16,34 € bei Amazon.de kaufen.

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (18. bis 24. Mai 2020) erleidet der Spitzenreiter aus der Vorwoche, die Halo Master Chief Collection, einen krachenden Absturz und findet sich gerade eben noch in den Top Ten wieder. Den Platz an der Sonne kann sich der frisch erschienene Civilization 6 New Frontier Pass sichern. Auf dem Silberplatz findet sich - wie immer mal wieder Sale-bedingt - der Hexer mit The Witcher 3 - Wild Hunt ein, während das immerhin schon acht Jahre alte Strategiespiel Terraria aufgrund des neuen Updates "Journey's End" ebenfalls auf dem Podest landet.

Erstmals seit Mitte April ist Bethesdas Endzeit-MMO Fallout 76 wieder in den Charts dabei (Platz 9), während der Sci-Fi-Koop-Shooter Deep Rock Galactic seine Platzierung aus der letzten Woche verteidigen kann (Rang 6).

Auch zwei weitere Neuerscheinungen der Woche erobern die Hitliste, zum einen der neue DLC zu Total War - Warhammer 2 mit dem Titel The Warden & The Paunch (Platz 5), zum anderen der Roguelike-Deckbuilder Monster Train (Rang 8).

Die dickste Überraschung nun zum Schluss mit einem imaginären Trommelwirbel: Zum ersten Mal seit der Wiederaufnahme der Steam-Charts-Berichterstattung auf GamersGlobal am 29. März 2020 ist Valves VR-Headset Index nicht(!) in den Wochencharts vertreten. Kein Witz!

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Civilization 6 New Frontier Pass - 2 The Witcher 3 - Wild Hunt - 3 Terraria - 4 Red Dead Redemption 2 4 5 Total War Warhammer 2: The Warden & The Paunch - 6 Deep Rock Galactic 6 7 Red Dead Redemption 2 4 8 Monster Train - 9 Fallout 76 - 10 Halo - The Master Chief Collection 1

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Nachfolgend seht ihr die Top Ten der aktuell meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 5 Death Stranding 02.06.2020 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Crusader Kings 3 01.09.2020 8 Hollow Knight - Silksong 2020 9 Kerbal Space Program 2 2020 10 Biomutant 2020

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access