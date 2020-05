Project Warlock: Retro-Egoshooter erscheint im Juni auf Konsolen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Ein "brutaler, blutiger und überaus schneller Retro-Shooter": Klingt dies nach einem Titel, den ihr für eure Konsole noch sucht? Dann könnte Project Warlock (im Spiele-Check) ein Spiel für euch sein, denn in wenigen Wochen dürft ihr die Welt auch auf der Konsole von allerlei fiesen Gegnern befreien. In einem Ankündigungs-Trailer, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt, wurden die Erscheinungstermine des im Jahr 2018 auf dem PC veröffentlichten Actionspiels bekannt gegeben: Auf der Playstation 4 ballert ihr ab dem 9. Juni, auf der Nintendo Switch ab dem 11. Juni und ab dem 12. Juni auf der Xbox One.

Laut offizieller Homepage versetzt euch Project Warlock "zurück in die goldene Zeit der FPP [First-Person-Perspective], als Titel wie Wolfenstein, Heretic oder Hexen eure Augäpfel anstrengten". Insgesamt trefft ihr auf 72 verschiedene Gegner, kämpft euch durch 60 Level in fünf Welten, könnt eine Vielzahl an Fähigkeiten und Zaubersprüche, sowie ein Upgrade-System für die 38 Waffen nutzen und euren Charakter laufend verbessern.