PM: FINAL FANTASY XIV Online Starter Edition kostenlos im PlayStation Store (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben eine wichtige Servicemeldung für alle, die schon immer mal einen Fuß in die Welt von FINAL FANTASY XIV Online setzen wollten. Die Starter Edition ist momentan im PlayStation Store zum bestmöglichen Preis erhältlich - und zwar kostenlos!

Nach Adam Riese ist das (holt den Taschenrechner raus) ein 100-prozentiger Nachlass auf den Standardpreis von 14,99€.

Die Starter Edition umfasst auch 30 Tage kostenloser Spielzeit für neu registrierte Benutzer (beachtet, dass nach diesen 30 Tagen ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird).

Die Aktion läuft ab sofort bis zum 26. Mai, 0:59 Uhr MEZ. Ihr solltet also schnell zugreifen.

Hier kommt ihr an euer Exemplar:

Die FINAL FANTASY XIV Online Starter Edition ist perfekt für Neueinsteiger, die auf ein großes Abenteuer gehen wollen. Sie umfasst die gesamte Story von A Realm Reborn, einschließlich aller Updates, die das Spiel erhalten hat. Das sind Dutzende Stunden an Hauptszenario-Quests, Nebenquests, Dungeons, Raids und Extrainhalten.

Ihr könnt auch jede Klasse und jeden Job der Originalveröffentlichung spielen, bis hinauf zu Stufe 50 - es lässt sich also nach Herzenslust mit verschiedenen Optionen experimentieren, ohne sich einen Kopf über irgendwelche Einschränkungen machen zu müssen.

Kurz gesagt: Die Starter Edition ist eine risikolose Möglichkeit, in die lebendige Welt Eorzea hineinzuschnuppern und herauszufinden, ob euch die vielen Abenteuer dort liegen. Und angesichts dessen, dass es aktuell kostenlos ist (außer, ihr lest diesen Artikel erst am 26. Mai 2020) und auch 30 Tage kostenloser Spielzeit umfasst, gibt es wirklich keinen Grund, dieses Spiel nicht auszuprobieren.

Wenn euch gefällt, was ihr spielt, und ihr eure Erfahrung mit neuen Jobs, spielbaren Rassen und Geschichten aufbohren wollt, dann könnt ihr das preisgekrönte FINAL FANTASY XIV Online Shadowbringers erstehen, das euch zusätzlich Zugang zu den beiden Erweiterungen Heavensward und Stormblood gibt.

Umfassende Informationen und Details zum Timing der Aktion findet ihr im PlayStation Store eurer Region:

Um bei FINAL FANTASY XIV Online stets auf dem Laufenden zu bleiben, sollten ihr unserem Team auf Social Media folgen: