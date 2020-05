PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 25. bis 29. Mai (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Minecraft Dungeons

Xbox Game Pass – Stürze Dich in die Abenteuer von Minecraft Dungeons! In diesem actionreichen Adventure, das von klassischen Dungeon-Crawlern inspiriert wurde, erlebst Du das Minecraft-Universum auf eine völlig neue Art und Weise. Durchforste die Verließe entweder alleine oder stelle Dich den Herausforderungen gemeinsam mit bis zu drei Freunden. So bekämpfst Du neue und fiese Kreaturen in actionreichen, mit Schätzen gefüllten Leveln und stellst Dich dem bösen Erz-Illager!

Age of Wonders: Planetfall – Invasions

Aus dem Sternenstaub und der Uneinigkeit, die mit der untergegangenen Star Union einherging, erhebt sich ein neues Volk von Eroberern, das die Galaxie für sich beansprucht. Als Angehöriger der Shakarn, einem erbarmungslosen Volk von Echsenmenschen mit holografischer Tarnung, reist Du in die Weiten des Alls. Dort zerstörst Du die letzten Bastionen menschlicher Macht mit militärischer Gewalt und hinterhältigen Täuschungsmanövern. Pass nur auf, dass Dir niemand durch die Tiefen des Weltraums folgt …

Mortal Kombat 11: Aftermath

Erlebe mit Aftermath, der ersten großen Erweiterung von Mortal Kombat 11, eine mitreißende neue Story, die sich ganz um die zeitlosen Themen Vertrauen und Verrat dreht. Feuergott Liu Kang, der neue Hüter der Zeit und Beschützer des Erdenreiches, will mit Deiner Hilfe die Zukunft formen. Dies erreicht er nur mithilfe von unerwarteten Verbündeten und bekannten Feinden. Entscheide welche der neuen Figuren vertrauenswürdig ist und wer eine zu große Gefahr darstellt. Das Schicksal der Welt steht an einem Scheideweg und Deine Entscheidungen werden den weiteren Verlauf prägen.

Many Faces: Console Edition

Der Many Face King hat Dich aus Deinem Schönheitsschlaf gerissen – lass ihn dafür büßen! In Many Faces schießt Du Dich durch einen nostalgisch gestalteten Shooter, inspiriert von beliebten Arcade-Klassikern. Die 2D-Perspektive mag vertraut wirken, doch Die zufallsgenerierten Stages fordern Dein gesamtes Können! Passe Waffen und Fähigkeiten im Laufe Deiner langen Reise an und profitiere von Deinen Verbesserungen im nächsten Versuch. So gleicht kein Spieldurchlauf dem anderen!

Castle Pals

Eines Nachts stolpern Kylee und Owen über das gruselige Castle Pookapick und beschließen, die Geheimnisse der Festung zu enträtseln. Was kann schon schiefgehen? Spiele als Kylee oder Owen, wobei jeder der beiden über unterschiedliche Fähigkeiten und Schwächen verfügt. Boxe Dir als Kylee Deinen Weg durch die feindlichen Reihen oder schwebe als Owen schwerelos über Fallen und Gegner hinweg. Schließt Du ein Level weit vor der vorgesehenen Zeit ab, winkt jede Menge Reichtum in Form von wertvollen Goldmedaillen.

Those Who Remain

Jede Nacht versetzt die aufziehende Dunkelheit das verschlafene Städtchen Dormont in Angst und Schrecken. Sei mutig genug, stelle Dich Deiner Angst und verliere besser nicht den Verstand. Nur so überlebst Du die Nacht in diesem nervenaufreibenden Psychothriller aus der Ego-Perspektive.

Shantae and the Seven Sirens

Shantae ist zurück mit einem brandneuen Abenteuer! Der fünfte Teil der Heldensaga des Halb-Djinns ist vollgepackt mit faszinierenden Schauplätzen, kniffligen Rätseln und den beliebtesten Elementen der bisherigen Titel. Du schlüpfst wie gewohnt in die Rolle von Shantae, und erkundest, ausgestattet mit neuen Fähigkeiten wie Fusionsmagie, eine versunkene Stadt am Meeresgrund. Auf Deiner fantastischen Reise durch die Untiefen der Weltmeere lauern unverhoffte Überraschungen aber auch tückische Gefahren. Pass besonders auf, dass Du nicht in die Fänge der Sirenen gerätst.

Atomicrops

In Atomicrops bewirtschaftest Du die letzte intakte Farm der Erde und verteidigst sie gegen Feinde, denn auch nach der Apokalypse werden Ackerland und Ernten benötigt. Züchte mutierte Früchte heran, heirate einen möglichst vertrauenswürdigen Stadtbewohner und eliminiere Schurken, die Deine Farm bedrohen.

Genetic Disaster

Befreie Dich aus der Mad Mansion – egal, ob allein oder im Team mit Freunden, die Flucht ist Dein Ziel! In jedem der insgesamt 12 Level stellst Du Dich gemeinsam mit Deinem Helden unterschiedlichsten Herausforderungen und entwickelst Deine Figur im Laufe des Abenteuers immer weiter. Im Koop-Modus kombinierst Du Deine Stärken mit Freunden und wirst so noch mächtiger. Aber Achtung: Feinde lauern an jeder Ecke, Vorsicht ist also stets geboten!

Indiecalypse

Tauche ein in die verrückte Realität eines Indie-Spieleentwicklers, dessen größter Traum es ist, das beste Videospiel aller Zeiten zu veröffentlichen. Gemeinsam mit zwei weiteren Nerds entwirfst und produzierst Du ein Videospiel, was schneller als gedacht im Chaos endet. Zwischen Erfolgen, Raufereien, lustigen Momenten und popkulturellen Anspielungen darfst Du das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wenn Du allen Widrigkeiten trotzt, wird der Traum vom perfekten Videospiel in Erfüllung gehen.

Ultimative Fishing Simulator

Wirf mit dem Ultimative Fishing Simulator Deine Angelroute ab dem 29. Mai an den verschiedensten Orten der Welt aus! Der umfassende Angel-Simulator ist in zwei Schwierigkeitsgraden spielbar: im normalen und im realistischen Modus. Für die entsprechende Ausrüstung und den passenden Köder entschieden, versenkst Du die Schnur und übst Dich in Geduld, bis ein Fisch anbeißt. Von der unscheinbaren Forelle bis hin zum prächtigen Hecht: Es bleibt Dir überlassen, was mit der gefangenen Trophäe passiert. Präsentiere Deinen Fang dauerhaft aufgehängt an der Wand oder entlasse den schuppigen Gesellen wieder in die Freiheit.

Georifters

Im bunten Puzzle-Platformer Georifters warten jede Menge farbenfrohe Abenteuer. Verbünde Dich mit Freunden oder duelliert Euch in einer rasanten Welt, die aus verlockenden Portalen, Drehtunneln und schwenkbaren Lasern besteht. Dabei kommt es auf die richtigen Waffen und passenden Fähigkeiten an. Bis zu vier Freunde oder fremde Spieler können mit- oder gegeneinander antreten und in phänomenaler Geschwindigkeit um Ruhm und Ehre kämpfen.

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Begib Dich in Bug Fables: The Everlasting Sapling mit den drei heldenhaften Käfern Vi, Kabbu sowie Leif auf eine abenteuerliche Suche nach wertvollen Schätzen und Unsterblichkeit. Im Fokus des spannenden Rollenspiels stehen die einzigartigen Fähigkeiten der drei Protagonisten, mit denen Du die farbenfrohen Orte des Königreichs erkundest. In den fordernden Kämpfen punktest Du mit dem Beemerang von Vi, dem magischen Eis-Angriff von Leif und dem lautstarken Horn von Kabbu, das Angriffe von Feinden blockt und die Effektivität Deiner Angriffe erhöht.

Little Misfortune

Misfortune Ramirez ist gerade mal acht Jahre jung. Das hält das fantasievolle Mädchen jedoch nicht davon ab, sich auf die abenteuerliche Suche nach dem Preis des ewigen Glücks zu begeben, den sie ihrer Mutter schenken will. Gemeinsam mit Deiner Hilfe und ihrem neuen Freund Mr. macht sie sich auf den Weg in die düsteren Wälder, in denen spannende Rätsel und Aufgaben warten. Little Misfortune ist ein interaktives Spiel, in dem Du eine Reihe schwerer Entscheidungen triffst – denn wie im echten Leben folgen auf jede Wahl auch Konsequenzen.

The Last Scape

Xbox One X Enhanced – Gleite über schneebedeckte Bergspitzen und eine detailreiche Alpenlandschaft, die ein detailliertes Abbild der realen Welt darstellen. Möglich machen das LIDAR Laser-Scans mit rohen Punktwolkendaten und Millionen gerenderter Punkte in Echtzeit. Diese stammen von einem Datensatz, der mehr als eine Milliarde 3D-Punkte der echten Welt akkurat abbildet. Übrigens: The Last Scape unterstützt Smart Delivery. Sicherst Du Dir den Titel für Xbox One, spielst Du ihn auf Xbox Series X kostenlos.