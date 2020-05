Teaser Jörg und Hagen haben einiges zu besprechen, brachte die Woche doch spontane Releases und große Entwicklungen für mehrere Studios.

Ein deutscher Entwickler und Publisher sagt stolz über sich "Nun wieder in Privatbesitz", ein anderer bringt dagegen frohe Kunde, dass er mit einem chinesischen Technik-Riesen zusammenarbeitet. Ein User-Artikel entführte uns in eine vergessene digitale MMO-Galaxie und dann wird es noch mafiös. Es gibt wahrlich wieder so einige Themen der vergangenen Tage, auf die sich Jörg und Hagen in diesem Wochenschluss-Podcast direkt stürzen können. Alle Themen im Überblick: