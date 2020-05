30 Jahre Solitaire: Glückwünsche & 100 Millionen Partien am Tag

Ob irgendjemand bei Microsoft ahnte, was für einen Zeitfresser man so ganz nebenbei am 22. Mai 1990 mit der ersten Auslieferung von Windows 3.0 in die Welt setzte? Wohl kaum. Denn das Kartenlegespieldiente einzig dazu, den Windows-Nutzern die Bedienung mit der Computermaus näherzubringen. Programmiert wurde die Datei sol.exe vom Praktikanten, die grafische Gestaltung stammt von, die in den Achtzigern die grafischen Oberflächen von MacOS entwarf.

Zum 30. Geburtstag dieses kleinen Spiels mit den großen Fußstapfen hat The Verge ein paar Zahlen veröffentlicht. Demnach wird Solitaire noch immer jeden Monat von etwa 35 Millionen Menschen weltweit gespielt, die täglich bis zu 100 Millionen Partien absolvieren. Zahlen, von denen selbst Hersteller großer Blockbuster-Titel nur träumen können. Bis 2012, dem Start von Windows 8, war Solitaire fester Bestandteil jeder Windows-Version. Überarbeitet und mit diversen neuen Modi versehen dürfen Nutzer von Windows 10 seit 2015 jedoch wieder in gewohnter Tradition auf das vorinstallierte Solitaire zugreifen.

Die Geschichten und Anekdoten über das Geburtstagskind sind fast ebenso zahlreich wie Patiencen aus den 52 Karten. Daher folgt hier ein kleines Trivia-Sammelsurium:

Wusstet ihr, dass...