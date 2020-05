PM: BRAWLHALLA BATTLE PASS AB SOFORT LIVE (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. Mai 2020 – Der Battle Pass bietet über einen Zeitraum von 12 Wochen exklusive Belohnungen, Herausforderungen und einen speziellen goldenen Battle Pass an. Alle weiteren Einzelheiten findet man auf der folgenden Seite: https://www.brawlhalla.com/battlepass/

Der Trailer zum Battle Pass kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Valhalla. Die Spieler können aus über 40 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten.

Weitere Informationen zu Brawlhalla gibt es unter: http://www.brawlhalla.com

Mehr über Brawlhalla und weitere Titel von Ubisoft gibt es unter http://blog.ubi.com/de-DE/und auf Instagramm: brawlhalla_de

About Blue Mammoth

Founded in 2009 and acquired by Ubisoft in 2018, Blue Mammoth Games is a development studio based in Atlanta, Georgia. The experienced team specializes in online multiplayer games with large player bases. Blue Mammoth develops Brawlhalla, a Free-To-Play fighting game on Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC and PlayStation® 4 system. Brawlhalla has over thirty million players, and is currently the most played fighting game on Steam.