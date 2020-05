Take 2: Fast 100 Spiele in Planung, davon die Hälfte neue IPs

US-Publisher Take 2 Interactive hat im Zuge seines Finanzberichtes für das abgelaufene Jahr angekündigt, bis 2025 mindestens 93 neue Spiele zu veröffentlichen. Namen wurden nicht genannt, jedoch die Kategorien, die diese Titel bedienen sollen. Demnach sind 63 Spiele "core experiences", also Vollpreistitel für den Massenmarkt, 17 Spiele für den "mid-core experiences"-Bereich der kleineren Projekte und 13 im Casual-/Arcade-Segment vorgesehen. Interessant auch die weiteren Einstufungen: 47 exisitierende Marken werden fortgesetzt und 46 neue eingeführt. Von den 93 Titeln werden 21 Mobile-Spiele sein und 26 auf ein Free-to-Play-Konzept setzen.

Der 1993 gegründete Publisher mit Sitz in New York, der den Großteil seiner Spiele unter den Labels Rockstar Games und 2K Games vertreibt, besitzt zahlreiche namhafte Marken, darunter Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock, Civilization, Borderlands, Mafia, Max Payne, Sacred, You don't know Jack und Kerbal Space Program.