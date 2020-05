PM: Monster Train: Rasantes Kartenspiel jetzt bei Steam erhältlich – 10% Launch-Rabatt & Bonus-Angebot für “Slay the Spire”-Besitzer (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Good Shepherd Entertainment & Entwickler Shiny Shoe lassen das strategische Kartenspiel Monster Train heute in den Steam-Bahnhof einrollen

– 10% Launch-Rabatt auf Monster Train – plus Zusatz-Discount für alle, die bereits Slay the Spire von Mega Crit Games bei Steam besitzen –

AMSTERDAM & SAN FRANCISCO – 22. Mai 2020 – Die Hölle ist tatsächlich zugefroren – und nur die Spieler können die Mächte des Himmels bekämpfen und das Feuer erneut entfachen! Good Shepherd Entertainment und der Indie-Entwickler Shiny Shoe haben das strategische Kartenspiel Monster Train heute für Windows PC veröffentlicht. Dieses Karten-Strategiespiel mit hohem Wiederspielwert, das auf einer Zugfahrt in die Hölle spielt, bietet drei vertikale Schlachtfelder, die im Solo- und im kompetitiven Mehrspieler-Modus gleichzeitig zu verteidigen sind.

Launch-Trailer:

Monster Train ist seit heute für 20,99 Euro bei Steam verfügbar, wobei bis zum 28. Mai 2020 ein Sonderrabatt von 10% zur Markteinführung gewährt wird. Als Bonus hat sich Shiny Shoe mit dem Slay the Spire-Entwickler Mega Crit Games zusammengetan, um Besitzern von Slay the Spire auf Steam automatisch weitere 10% Rabatt auf Monster Train zu gewähren (für einen dann kombinierten Rabatt von 20% bis zum 28. Mai).

Mit drei vertikalen Spielfeldern, die es gleichzeitig zu verteidigen gilt, bringt Monster Train eine neue strategische Ebene in Deckbau-Kartenspiele. Die Decks lassen sich mit Zaubersprüchen und Einheiten aus über 220 Karten zusammenstellen – plant eure Route sorgfältig und positioniert eure Champions taktisch klug, um die Schlacht zu gewinnen. Wählt Monster-Clans aus, rekrutiert mächtige Einheiten und mischt und kombiniert Upgrades, die zu eurem Spielstil passen und euer Deck noch mächtiger werden lassen.

Features:

Weiterführende Infos gibt es auf www.TheMonsterTrain.com und auch bei @GoodShepherdEnt via Twitter.

Über Good Shepherd Entertainment

Good Shepherd Entertainment veröffentlicht weltweit Computer- und Videospiele von unabhängigen Künstlern und betreibt eine eigene Investitionsplattform für ein wachsendes globales Netzwerk qualifizierter Investoren, die eine risikoarme Beteiligung an der 130 Milliarden Dollar schweren Videospielindustrie suchen. Ursprünglich 2011 unter dem Namen Gambitious in den Niederlanden gegründet, ist das Unternehmen seit 2014 ein vollwertiger Publisher. Good Shepherd Entertainment wird von einigen der bekanntesten Namen der Branche unterstützt, darunter Devolver Digital, Croteam und Perfect World, allesamt erfolgreiche Unternehmen in der unabhängigen Spieleentwicklung und -veröffentlichung.

www.GoodShepherd.games

Über Shiny Shoe

Shiny Shoe ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio für Videospiele, das sich der Schaffung von unterhaltsamen und ausgefeilten Gaming-Erfahrungen für Konsolen, PC, Smartphones und Online-/Social-Streaming-Umgebungen verschrieben hat. Shiny Shoe wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco. Das Studio hat mit Partnern wie Double Fine, Stoic, Oculus und Telltale zusammengearbeitet. Zusätzlich zu den traditionellen Spielen führt Shiny Shoe neue Arten von Massively Multiplayer-Erfahrungen ein, wie Death’s Door und das darauf folgende und von der Community steuerbare Mixer-Streaming-Spiel Death’s Door: Aftermath.

https://shinyshoe.com