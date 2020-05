PC Linux

Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Der Weltraum. Die Gedanken. Und Sex. Auf den ersten Blick nicht viel. Doch es gibt ein verbindendes Element. Diese eine Sache, ohne die das seltsame Trio nicht auskommt. Unendlichen Weiten. Unsere Fantasie. Körperkontakt. Sie alle brauchen ... Freiheit! Bewegungsfreiheit. Freiheit von Vorurteilen. Freiheit von Zwängen und Ängsten. Aber ich hieße nicht Q-Bert, wenn ich aus dieser philosophischen Einsicht am Ende nicht doch ein paar, nun ja, zugegeben eher profane Lesetipps basteln würde. Ich bin mal so frei!

Fantasie – Zwischen Pixeln und Polygonen

videospielgeschichten.de am 16.05.2020 von Selmar

Die Gedanken sind frei, aber was der Autor und Mitpodcaster des Retrokanals Pretty Old Pixel in knappe Worte fasst, könnte genau so auch in einer Q-lumne stehen. Und das hätte es fast, wenn Selmar nicht so zuvorkommend gewesen wäre. "Bei Borderlands fliegt mir eine Toilette mitsamt flüssigem Inhalt ins Gesicht und spuckt dabei noch einen wilden Regen bunter Gegenstände aus. Langweilig. In Maniac Mansion auf 320×240 Pixel ist dieser Detailgrad gar nicht möglich, aber vielleicht ist es ja gerade das? Das, was zwischen den Pixeln passiert. Ist Fantasie einfach schöner als RTX2080 Raytracing?"

Ich habe die Porno-Spiele auf Pornhub ausprobiert

vice.com am 01.04.2020 von Samantha Cole

Obwohl frei zugänglich, sind Pornowebseiten der Teil des Internetzes, den immer nur die anderen 7,7 Milliarden Menschen besuchen. Dabei bieten Pornhub & Co neben zahlreichen Let's Play Videos, Kamasutra-Tutorials und Do-It-Yourself-Anschauungsmaterial tatsächlich auch echte Spiele an. Einige davon sind so erotisch, dass der Spieler bereits nach wenigen Sekunden unter orgasmischen Zuckungen zusammenbricht. Also noch fluider als das 1986 erschienene Samatha Fox Strip Poker auf dem C64. Der echte GamersGlobal-Leser spielt jedoch nichts ohne einen Testbericht! Daher hat Samantha Cole für uns Hand angelegt, bei den heißesten Games wie Call of Booty, Grand Fuck Auto oder World of Whorecraft. Und an ihre Kreditkarte. Ob, und wenn ja wie weit, Samantha bei den Sexgames gekommen ist, bleibt kein Geheimnis.

Annäherungsversuche mit Andock-Schleuse

iss-sim.spacex.com in Jahre 2020 AD

Wie schwer ein Annäherungsversuch sein kann, das weiß jeder, der bei Lunar Lander partou nicht landen konnte. Wem für so etwas das notwendige Fingerspitzengefühl fehlt, der sollte besser die Finger von der Steuerkonsole eines echten Raumschiffs lassen! Aber mit etwas Einfühlungsvermögen könnt ihr in dieser SpaceX Simulation direkt im Browser ein Dockingmanöver an der internationalen Raumstation ISS durchführen. Sämtliche Freiheitsgrade steuert ihr mit dem realistischen Interface, das auch die NASA verwendet. Mir ist es leider nicht gelungen, Kontakt aufzunehmen. Schafft ihr es?

Fundstück: 1000 neue Arten, Ihren Partner zu betrügen

wasd-magazin.de vor einem Jahr von Jan Fischer

Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersliebenden. Was Samantha im obigen Vice Artikel nur andeutet, bringt Jan Fischer in diesem WASD Essay deutlich zur Sprache. Genau wie Sam tauscht Jan für seinen Praxistest eines Adult MMORPGs sein wahres Geschlecht und nimmt bei der Beschreibung seiner Erlebnisse Vokabeln (und nicht nur die) in den Mund (und nicht nur den), die in anderen Online-Spielen wohl ein Opfer des Chat-Filters würden. "Umschnalldildos und Penisse wirbeln in Körperöffnungen hinein und wieder hinaus. Sex passiert auf der Tanzfläche, in den Separées, im Sand, auf den Betten, auf den Liegen. Nackt, halbnackt, übereinander, nebeneinander, hintereinander. Was war das gerade? Wie sprechen wir jetzt über das, was da gerade passiert ist? In die Orgie eintauchen heißt immer auch, ihr angemessene Worte zu finden."

Aus dem GG-Archiv: Der neue Angriff auf die PC-Spieler-Freiheit

gamersglobal.de am 18.10.2011 von Age

Für die Verteidigung unserer Freiheit stehen nicht nur Uniformierte am Hindukusch und Uninformierte bei den Corona-Demos, sondern auch der Name Age über diesem meinungsstarken User-Artikel. Es geht gegen Gamelauncher von Ubisoft und Steam, Nacktscanner und andere Verschwörungen. "Wie steht man zu weit wichtigeren gesellschaftspolitischen Themen, wenn man bereits bei Banalitäten jede weitere Einschränkung der eigenen Person schulterzuckend akzeptiert." Ohne Fragezeichen führt the Age of Freedom wortgewaltige Argumente aufs Schlachtfeld, vom Grundgesetz bis George Orwell, und sieht das Ende der freien Marktwirtschaft durch übermächtige Konzerne gekommen. Epic oder fail?

Im Video: space.games.film (free)

starbase.games.film am 04.05.2020 von P. Jäschke, D. Grünberg

Jörg Langers sehr gute GDC-Doku ist für alle Interessierten nun frei verfügbar. Alle, die danach Lust auf noch mehr Doku-Futter haben, finden beim games.film-Team einen einstündigen Filmbeitrag, der Einblicke in die Szene der Weltraumspielemacher liefert. Von Elite, über Wing Commander und Star Citizen bis zur X-Serie. Zu Wort kommen in ausführlichen Interviews renommierte Genregrößen wie Chris Roberts (Origin / Clound Imperium), Michael Graf (Gamestar), Bernd Lehahn (Egosoft), Michael Schade (Rockfish) oder Andreas Suika (Daedalic). Auf Wunsch mit Untertiteln.

Frei bleibt in dieser Woche leider der Platz mit den Danksagungen. Wenn du eine Idee hast, wie wir die Lesetipps mit frischen Inhalten bereichern können, dann mache von deinem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch und demonstriere deinen Willen bitte in Form einer PN an Necromanus und Q-Bert, wir freuen uns immer über deinen Input.