The Elder Scrolls Online: Kostenloses Upgrade für Xbox Series X und PS5

Bereits im Jahr 2014 schickte Zenimax Media, der Mutterkonzern von Bethesda, das MMO-Rollenspiel The Elder Scrolls Online (im Test: Note 8.0) ins Rennen. Seitdem erschienen eine ganze Reihe an großen Storyerweiterungen, zuletzt etwa die Kapitel Elsweyr und Greymoor, die die Spieler in den Teil des Kontinents Tamriel mit dem Volk der Khajit beziehungsweise rund 2000 Jahre vor den Ereignissen in The Elder Scrolls 5 - Skyrim nach Himmelsrand bringen.

Wer das Spiel primär auf Konsole spielt, muss sich bei der Umstellung auf PS5 und Xbox Series X keine großen Gedanken machen. Denn zumindest, wer eine digitale Version des Spiels auf der jeweiligen Vorgängerplattform erworben hat, kann es auf der voraussichtlich ab November verfügbaren neuen Konsolengeneration einfach weiterspielen. So ähnlich wie auch bei Grid 5 oder WRC 9 erhalten Besitzer des Spiels (womöglich lediglich die der Download-Versionen) ohne Zusatzkosten Zugriff auf die Next-Gen-Fassungen. Spieler der PC-Fassung müssen sich über eine gänzlich reibungslose Fortsetzung ihres Spielerlebnisses ohnehin keine Gedanken machen.

Wer The Elder Scrolls Online oder ESO, wie der Hersteller das MMO selbst abkürzt, bislang noch nicht gespielt haben sollte, kann während und in Folge der Quake Con, der ehemaligen Hausmesse von Doom-Entwickler id Software und der heutigen Hausmesse Bethesdas, gänzlich kostenfrei ins Abenteuer reinspielen (wir berichteten). Die Aktion läuft grob bis Mitte August.