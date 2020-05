PM: Marvel’s Iron Man VR Demo ab sofort kostenlos im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Isabelle Tomatis // PlayStation VR, Peripherals Marketing and Licensing, SIE:

Wir kennen es alle: Man rennt mit ausgestreckten Handflächen umher und feuert imaginäre Repulsor-Strahlen auf unsichtbare Gegner, während man in einem Fantasiehimmel fliegt. Aber warum sollte man sich mit der Vorstellungskraft begnügen, wenn man es mit PlayStation VR erleben kann? Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass das PlayStation Move-Controller-Paket für Marvel’s Iron Man VR zusammen mit dem exklusiven PS VR-Spiel am 3. Juli 2020 erscheinen wird. Werdet zu Tony Stark, schlüpft in die Rolle des gepanzerten Avengers und stellt euch einem von Iron Mans größten Feinden!

Dieses Paket enthält zwei PlayStation Move-Motion-Controller und eine Disc-Version von Marvel’s Iron Man VR. Dieses Paket wird in Deutschland für 99,99 € erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab heute möglich.

Mit zwei PlayStation Move-Motion-Controllern könnt ihr Iron Mans Repulsor-Jets starten und euch in die Lüfte katapultieren – mit all der ikonischen Ausrüstung von Iron Man auf Abruf. Schaltet in Tony Starks Werkstatt neue Technologien frei, um Iron Mans schnittige Rüstung und seine beeindruckenden Fähigkeiten nach euren Wünschen anzupassen, und stellt euch Gegnern in riskanten, actionreichen Kämpfen.

Aber wir haben noch eine weitere, spannende Neuigkeit: Ihr könnt noch heute später eine kostenlose Demo von Marvel’s Iron Man VR hier im PlayStation Store herunterladen! In dieser erweiterten spielbaren Demo bekommt ihr einen Eindruck von der Vollversion.

Diese Demo umfasst:

Das oben Genannte ist nur ein kleiner Teil des Hauptspiels, aber am Ende der Mission „Aus heiterem Himmel” werdet ihr euch wie der echte Iron Man fühlen, wenn ihr fliegt, schießt und Raketenschläge verteilt, um die Probleme zu lösen, die von den durch Ghost gehackten Stark-Tech-Drohnen verursacht werden.

Außerdem könnt ihr, wenn ihr die kostenlose Demo herunterladet, die exklusive „Geschmolzene Lava”-Rüstung freischalten, wenn ihr die Vollversion des Spiels erwerbt!

Schnappt euch euer PS VR-Headset und schlüpft in die Rolle des gepanzerten Avengers in einem originalen „Iron Man”-Abenteuer, das voller Humor, Herz und Spannung steckt. Und vergesst nicht, dass es aktuell Hunderte von weltweit verfügbaren PS VR-Spielen und -Erlebnissen gibt und schon bald viele neue dazukommen!

Bei der Nutzung von PlayStation®VR sind sämtliche Sicherheitshinweise zu befolgen. PlayStation®VR ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Zur Nutzung der VR-Funktionen werden ein PlayStation®4-System, PlayStation®VR und eine PlayStation®Camera benötigt.