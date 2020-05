Serious Sam 4 erscheint im August 2020 // Details und Videos

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem Serious Sam 4 bereits im Jahr 2014 erscheinen sollte und sich zwei Jahre später nach wie vor in der Entwicklung befand, wurde im April 2018 schließlich ein Teaser-Video veröffentlicht. Seit diesem Zeitpunkt gab es so gut wie keine Neuigkeiten zum bevorstehenden Teil der Serious Sam-Reihe, die ihren Ursprung im Jahr 2001 hat. Durchaus überraschend war daher die gestrige Bekanntgabe des Veröffentlichungszeitraums samt CGI-Trailer und zahlreicher neuer Infos.

Erscheinen wird Serious Sam 4 demnach im August dieses Jahres für Steam und Google Stadia. Wer möchte, kann das Spiel zum Preis von 39,99 Euro (Standard-Ausgabe) oder für 41,99 (Deluxe-Edition) vorbestellen. Der Ankündigungstrailer mit der Bezeichnung „Ein Klassiker kehrt zurück“ zeigt zwar nicht viel, könnte dem einen oder anderen jedoch ein Schmunzeln entlocken. Die Entwickler von Croteam beschreiben den kommenden Titel als „energiegeladenes Prequel“, das „das Chaos auf ein nie dagewesenes Level hochfährt“. Mit anderen Worten:

Mithilfe eines unaufhaltsamen Arsenals muss der Spieler einer unvorstellbaren Anzahl von Gegnern die Stirn bieten und seinen Weg aus hoffnungslosen Situationen finden.

Folglich werdet ihr euch durch Massen an Widersachern kämpfen müssen, zu denen sich neue Gegnertypen gesellen, die beispielsweise „gigantische Monster“ wie den wilden Processed, den abstoßenden Belcher oder den schonungslosen Zealot umfassen. Um der Lage Herr zu werden, stehen euch „verheerende“ Waffen zur Verfügung, wie die doppelläufige Schrotflinte, die (neue) automatische Schrotflinte, die Minigun oder der Kettensägenwerfer. Wer möchte, kann sich in Serious Sam 4 zudem auch im Vier-Spieler-Online-Koopmodus den Gegnermassen entgegenstellen.

Neben dem erwähnten CGI-Trailer veröffentlichte das Entwicklerstudio fünf kurze Videos, in denen euch Gameplay-Szenen gezeigt und einige der Features erläutert werden. Konkret handelt es sich um Serious Battles, Serious Enemies, Serious Weapons, Serious Music sowie Informationen zum neuen Legion-System.

Aktuell befindet sich das gesamte Franchise bei Steam im Angebot, sodass ihr bei den verschiedenen (VR-)Titeln teils deutlich sparen könnt. Auf der entsprechenden Übersichtsseite sind zudem auch die genannten Entwicklervideos eingebunden.